Пожар возник из-за атаки БПЛА на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира

Дрон вызвал пожар на объекте инфраструктуры в пригороде Владимира

Tекст: Катерина Туманова

«Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира. Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тыс. жителей. По ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме», – написал он.

Авдеев добавил, что проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Угроза атаки сохраняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье сообщалось, что атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

При этом в ночь на субботу силы ПВО уничтожили 560 дронов над регионами России.



