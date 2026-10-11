Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда

Арабская коалиция пообещала жесткий ответ за атаку на Эр-Рияд

Tекст: Катерина Туманова

Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики подтвердил причастность хуситов к нападению, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Удар пришелся на один из залов вылета аэропорта имени короля Халеда.

«Атака, которую осуществила группировка хуситов в субботу, 10 октября, пришлась на один из залов вылета, в результате чего погибли и пострадали путешественники и работники аэропорта», – написал аль-Малики в социальной сети X.

Аль-Малики подчеркнул, что нападение на гражданский объект является военным преступлением, нарушающим международное гуманитарное право и нормы морали.

Он добавил, что командование объединенными силами коалиции даст жесткий ответ на этот террористический акт в соответствии с международными правовыми нормами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде.

