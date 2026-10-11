  • Новость часаГенсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
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    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил, что второй пилот самолета авиакомпании Flydubai намеревался совершить теракт, направив захваченный лайнер на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет агентство WAM.

    Аш-Шамси подтвердил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai выявило террористические намерения второго пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    «Хамад Саиф аш-Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, объявил, что расследование, проведенное Генеральной прокуратурой по инциденту с рейсом Flydubai (FZ1073), следовавшим из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года, показало, что второй пилот самолета, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный террористический план, направленный на захват самолета и использование его для проведения самоубийственной операции», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается, что главной целью злоумышленника было достижение максимально возможного числа человеческих жертв в пассажирском терминале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом. Пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы.

    Во вторник сообщалось, что подозреваемый в теракте обучался в Новой Зеландии.

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    10 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Киев в срыве поставок зерна и эскалации в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Действия Киева подрывают мировую продовольственную безопасность и обостряют ситуацию в Черном и Азовском морях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

    «Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений, дефициту, росту инфляции», – заявил Небензя.

    Постпред России при ООН возложил на Киев ответственность за обострение обстановки в Черном и Азовском морях, передает РИА «Новости».

    «Именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях. Попытки возложить ответственность на Россию – откровенная политическая спекуляция, не способная скрыть последствия авантюр Зеленского», – сказал Небензя.

    Он отметил, что европейские страны спекулируют на теме якобы катастрофических последствий для продовольственной безопасности, чтобы настроить страны глобального Юга против России.

    Небензя добавил, что украинские войска целенаправленно атаковали гражданское судоходство и российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Турция предложила России и Украине создать два коридора безопасности для судоходства в Черном море.

    В среду в МИД России назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море, учитывая планы Киева по дестабилизации региона.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    10 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    Небензя заявил о готовности России продолжать достижение целей СВО военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжит достигать цели специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    По его словам, именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что Украина начала операцию, в ходе которой наносились удары по российским объектам, но не добилась поставленной цели. Закономерным ответом на эти действия, добавил постпред, стали действия российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя также заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по урегулированию кризиса на Украине, но считает урегулирование невозможным без устранения первопричин.

    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

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    10 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал защитить МУС от США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда и призвал принять незамедлительные меры для защиты суда.

    «Эти санкции – очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человека, – неприемлемы», – приводит слова Тюрка РИА «Новости».

    Он также призвал страны, подписавшие Римский статут, «принять срочные меры для защиты его важнейшей деятельности и обеспечения его способности функционировать», передает ТАСС.

    Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против суда и его сотрудников. По его словам, безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания, поэтому следует содействовать торжеству справедливости, а не наказывать фиксирующих нарушения и привлекающих виновных к суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против Международного уголовного суда.

    В пятницу генеральный секретарь ООН осудил санкции США против МУС.

    Главы МИД восьми стран также осудили санкции США против МУС.

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    10 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    ООН выразила обеспокоенность ростом жертв атак ВСУ среди гражданских в России

    Помощник генсека ООН Хиари: Растет число жертв атак ВСУ среди гражданских

    Tекст: Антон Антонов

    ООН глубоко обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в результате ударов украинских вооруженных сил по территории России, заявил помощник генсека всемирной организации Халед Хиари в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

    «Мы также остаемся глубоко обеспокоены ростом числа жертв среди гражданского населения в результате участившихся ударов украинских вооруженных сил по территории России», – сказал он в ходе заседания СБ ООН.

    Хиари напомнил об атаках ВСУ по Белгородской и Московской областям ранее на неделе, в результате которых погибли и пострадали мирные жители, и привел данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о 496 погибших и 3394 раненых с января по сентябрь 2026 года, передает РИА «Новости».

    «Все нападения, целью которых являются гражданские лица и гражданская инфраструктура, где бы они ни происходили, представляют собой нарушение международного гуманитарного права и должны немедленно прекратиться», – заявил Хиари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет начал расследование атаки дронов на Московскую область.

    В среду генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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