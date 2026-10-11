Астроном сообщил о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами

Астроном Бурмистров сообщил о пике звездопада Южные Тауриды

Tекст: Катерина Туманова

«Ранний пик Южных Таурид приходится на ночь с 12 на 13 октября. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета. В этом году в часы пика ожидается от 5 до 10 метеоров в час. Область их вылета будет в созвездии Овна», – рассказал он РИА «Новости».

По словам ученого, условия для наблюдений ожидаются почти идеальными. Луна будет выглядеть как тонкий серп и не помешает свечением.

Тауриды состоят из двух звездопадов, пик Северных Таурид ожидается 11-12 ноября.

Частицы Южных Таурид включают крупные обломки от одного сантиметра. Они входят в атмосферу со скоростью 27 км в секунду, образуя яркие болиды с длинным светящимся следом, добавил Бурмистров.

Ранее Бурмистров назвал момент пика звездопада Дельта-Ауригиды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре. Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России.