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    11 октября 2026, 03:47 • Новости дня

    Рейтинг Макрона обрушился до исторического минимума

    Рейтинг популярности президента Франции упал до рекордных 15%

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до исторического минимума на фоне массовых опасений граждан за свое материальное положение, показали результаты опроса соцслужбы Ipsos BVA-CESI для газеты La Tribune Dimanche.

    Рейтинг популярности президента Франции Макрона опустился до рекордных 15% за все время его пребывания у власти с 2017 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сентябре и составлял 16%, передает ТАСС.

    Снижение уровня поддержки французского лидера происходит на фоне нарастающей тревоги граждан по поводу экономической ситуации.

    По данным исследования, 70% опрошенных выразили обеспокоенность своим материальным положением. Основными поводами для беспокойства стали покупательная способность, будущее системы социальной защиты, а также растущий государственный долг и бюджетный дефицит.

    Помимо этого, социологи зафиксировали падение популярности представителей правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.

    За прошедший месяц доля граждан, готовых поддержать их кандидатуры на президентских выборах 2027 года, уменьшилась на 4 и 3 процентных пункта, составив 32% и 33% соответственно. Опрос проводился 7–8 октября среди тысячи совершеннолетних французов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, слова Макрона о третьем президентском сроке вызвали возмущение французов в сети. Bloomberg сообщило, что годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.


    8 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы

    Протесты студентов распространились по Европе

    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    @ Lilli Farter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возникшие во Франции массовые акции протеста учащихся против сокращения расходов на образование и плохих условий в школах распространились на Бельгию, Италию, Грецию и другие страны Европы.

    Начавшиеся в Париже в середине сентября демонстрации школьников переросли в массовое движение по всей Франции, после чего аналогичные акции вспыхнули в Бельгии. В среду полиция и протестующие устроили столкновения в Льеже, пишет Axios. С начала октября бельгийские стражи порядка задержали там не менее 139 человек. Во Франции число задержанных превысило 6,5 тыс., большинство из них – несовершеннолетние.

    В Италии учащиеся старших классов под лозунгом «Сделаем как во Франции» оккупировали школы в Риме и Турине в знак протеста против ухудшения состояния зданий и роста стоимости жизни, передает ANSA. В Греции на четверг запланированы общенациональные акции, включая забастовки и возможные захваты учебных заведений, сообщает Euronews.

    Тысячи студентов ранее вышли на улицы Дублина с требованием снизить плату за обучение и обеспечить их доступным жильем, отмечает RTÉ. В сентябре аналогичные митинги с призывом увеличить инвестиции в образование прошли в Германии, передает Tagesschau. В Австрии новые демонстрации готовятся в середине октября из-за возможного урезания университетского бюджета на 1 млрд евро, сообщает ORF.

    Недовольство учащихся вспыхнуло на фоне стремления европейских правительств сократить бюджетные дефициты. В этом году дефицит во Франции и Бельгии превысит 5% ВВП, что заставляет власти экономить на государственных расходах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись почти четыреста школ. В среду американский предприниматель Илон Маск назвал происходящие выступления медленным вторжением. Во вторник Тегеран вызвал французского посла в связи с жестким подавлением студенческих акций.

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    8 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите

    Партия Марин Ле Пен получила отказ в кредите от всех банков Франции

    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    @ IMAGO/Starface/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен сообщила, что все французские банки отказали правой партии «Национальное объединение» в выдаче кредита на проведение предвыборной кампании.

    Французские финансовые организации не стали выдавать кредит «Национальному объединению» перед выборами президента 2027 года, передает РИА «Новости». «Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», – заявила Ле Пен.

    Политик отметила, что подобные трудности испытывает не только ее политическая сила.

    «Национальное объединение» уже проинформировало правительство Франции о сложившейся ситуации, указав, что финансирование предвыборных кампаний со временем свелось исключительно к европейским банкам.

    Ле Пен добавила, что премьер-министр страны Себастьян Лекорню ранее разослал всем кандидатам письмо с просьбой сообщать о проблемах с привлечением средств. Партия внесла ряд предложений, которые правительство должно рассмотреть. Еще весной радиостанция RFI сообщала о проблемах правой партии с поиском банка для получения кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала сократить государственные расходы Франции на 140 млрд евро.

    Эксперты заявили, что рост государственного долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны.

    В марте политик осудила выпады немецкого руководства против премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    8 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нанте на западе Франции произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и агрессивно настроенными учащимися старших классов и вузов, сообщил телеканал CNews.

    Участники манифестации скандировали лозунги с оскорблениями в адрес полицейских и блокировали улицы мусорными баками и строительными заграждениями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между манифестантами и силовиками. Так, в коммуне Ланс одному из участников протестов оторвало кисть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти события внутренним делом республики.

    Во вторник правозащитники потребовали прекратить насилие против учащихся.

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    8 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    Figaro: На протесты учащихся в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В масштабных акциях протеста, прошедших на улицах Парижа в четверг, приняли участие 24,5 тыс. человек, при этом по всей Франции на митинги вышли более 71 тыс. демонстрантов, пишет газета Figaro.

    По всей территории страны было зарегистрировано 71,5 тыс. участников протестов старшеклассников, из которых около 24,5 тыс. вышли на улицы французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro и данные МВД страны.

    Серьезных инцидентов во время масштабных демонстраций зафиксировано не было, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии в Париже.

    В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 504 человека на всей территории Франции. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 48 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов.

    Французская полиция впервые применила на акциях ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    8 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Глава МИД Франции Барро обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления на инвестиционной конференции связал внезапное отключение звука с происками России, Китая и американского политического движения MAGA.

    Инцидент произошел во время речи дипломата на площадке французского государственного инвестиционного банка BPI France, передает ТАСС. «Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать, но я не замолчу!» – воскликнул Барро.

    Перед поломкой оборудования министр рассказывал об очернении репутации французских компаний за рубежом из-за фальшивой информации. По словам дипломата, корпорации становятся жертвами торговых войн, в связи с чем внешнеполитическое ведомство решило активно бороться за позитивный имидж бизнеса в Сети. Вскоре главе МИД принесли другой микрофон, и он благополучно завершил выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции раскритиковали Эммануэля Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России.

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    9 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции

    AFP: Ущерб от беспорядков школьников во Франции достиг 30 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Ущерб от беспорядков, сопровождающих акции протеста старшеклассников и студентов во Франции, достиг 30 млн евро, пишет агентство AFP со ссылкой на данные Министерства образования Франции.

    Власти отмечают снижение интенсивности манифестаций, которые приобрели местный характер из-за региональной политизации и локальных проблем, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

    В пятницу из-за протестов было закрыто 141 учебное заведение, большинство из которых расположены в регионе Иль-де-Франс, на севере, западе страны и в окрестностях Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Франции признал наличие оснований для протестов школьников. В тот же день число задержанных на протестах превысило 6,6 тыс. человек.

    Во вторник школьный протест вызвал политический взрыв во Франции.

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    8 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Французская полиция впервые применила на протестах ослепляющие щиты

    Parisien: Французская полиция впервые применила на протестах щиты-стробоскопы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых выступлений старшеклассников в Париже правоохранительные органы начали использовать щиты со стробоскопическими огнями для ослепления толпы.

    Полицейские в столице Франции применили против бастующих учеников старших классов щиты, оснащенные ослепляющими стробоскопическими огнями зеленого или белого цвета. Подобное оснащение предназначено для замедления продвижения толпы в темное время суток и мешает протестующим делать фотографии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Генеральный секретарь профсоюза Vigi-Police Жером Жигу отметил опасность применения таких средств правоохранителями. По его словам, полицейские щиты-стробоскопы сравнимы с зеркальным шаром на дискотеке, а их мощный мерцающий свет может спровоцировать приступ у страдающих эпилепсией людей.

    Массовые акции студентов и школьников прошли во вторник в ряде французских городов, сопровождаясь беспорядками. По информации «Студенческого профсоюза», на улицы по всей стране вышли около 500 тыс. человек.

    В Париже правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, столкновения демонстрантов с полицией также зафиксировали в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах французских школьников превысило 6,6 тыс. человек.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее внутренним делом Франции.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила насилие полиции в отношении молодежи.

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    9 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Во Франции задержали троих подростков за продажу украденных данных

    Полиция Франции задержала трех подростков за продажу краденых данных

    Tекст: Вера Басилая

    Во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержаны трое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Парижа.

    Трое подростков были задержаны во Франции по подозрению в управлении платформой для продажи похищенных данных. Сайт, которым, предположительно, управляли задержанные, был запущен в марте под названием Reacher, а в июне сменил имя на Stryx. На ресурсе можно было бесплатно или за деньги найти информацию о человеке на основе фрагментарных данных, таких как имя, номер телефона или автомобиля, передает ТАСС.

    На платформе хранилось около 730 млн строк данных. За время работы сайта было обработано 3,1 млн запросов.

    Расследование началось 15 мая после обращения организации e-Enfance, защищающей детей в интернете. Операция по задержанию подозреваемых и блокировке сайта прошла 6 и 7 октября с участием отдела прокуратуры и Управления по борьбе с киберпреступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    В прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура пытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Франции в кибератаках.

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    9 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Минобороны ФРГ опровергло выход из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Reuters: Минобороны Германии опровергло выход из проекта танка MGCS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минобороны Германии опровергли заявление начальника генштаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона о выходе Берлина из совместного французско-немецкого проекта по созданию нового танка MGCS, пишет Reuters.

    Берлин не планирует покидать совместный с Францией проект по созданию нового танка Main Ground Combat System (MGCS), передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Представитель немецкого военного ведомства пояснил, что несколько месяцев назад стороны объявили о корректировке совместной программы сотрудничества. Он подчеркнул, что это не означает провала проекта, напротив, Берлин по-прежнему привержен принципам равноправного партнерства.

    Накануне Мандон на слушаниях в нижней палате французского парламента заявил, что Германия решила выйти из проекта. Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о выходе Германии из совместного с Францией проекта танка MGCS.

    Летом глава концерна Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из этого танкового проекта.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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    8 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе акции протеста на площади Бастилии в Париже между участниками студенческих и профсоюзных объединений и полицией произошли столкновения.

    Французские стражи порядка использовали водомет для разгона демонстрантов в Париже. Там на акции протеста студенческих и профсоюзных объединений произошли столкновения митингующих с органами правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала LCI.

    Некоторые участники акции начали бросать в полицейских камни и другие предметы. В ответ правоохранители применили водомет, стоявший на въезде на площадь Бастилии.

    Демонстранты в черных балахонах пытались прикрыться деревянными панелями, однако мощная струя воды сбила нескольких из них с ног. При этом другая часть протестующих с флагами профсоюзов смогла спокойно покинуть площадь по улице Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Франции также применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте. Кроме того, полиция впервые использовала на протестах ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    8 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ICAN: Ракетные испытания Франции подрывают всеобщую безопасность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракетные испытания, проводимые Францией, подрывают всеобщую безопасность и являются шагом к эскалации, заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

    «ICAN осуждает ракетные испытания, проводимые любым государством, обладающим ядерным оружием. Подобные испытания – это часть спирали эскалации, которую раскручивают все ядерные державы», – цитирует РИА «Новости» координатора ICAN Флориана Эбленкампа.

    По его словам, скрытые и явные ядерные угрозы стали нормой, ставя под угрозу безопасность каждого человека.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты M51.3, назвав испытания «громким и четким посланием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль призвал Францию решать проблемы диалогом вместо пусков ракет.

    Во вторник эксперт отметил, что испытанием новой ракеты Франция прорекламировала Евросоюзу свой «ядерный зонтик».

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    8 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов

    BFMTV: В Париже закрыли кампус университета Sciences Po из-за протестов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство парижского университета Sciences Po решило временно закрыть кампус учебного заведения из-за масштабных протестов старшеклассников во французской столице, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже решили закрыть кампус университета Sciences Po в пятницу и субботу, 9 и 10 октября, на фоне масштабных протестов старшеклассников во французской столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Руководство университета объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность студентов и персонала, а также сохранить непрерывность учебного процесса.

    В среду акции учащихся переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов. Также французские правоохранители впервые использовали на акциях ослепляющие щиты.

    В среду предприниматель Илон Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением.

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    8 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Сотрудников школ и вузов Франции призвали присоединиться к протестам учащихся

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские профсоюзы FSU и CGT Education призвали сотрудников школ и университетов присоединиться к протестам старшеклассников, заявила национальный секретарь профсоюза FSU Каролин Шеве.

    «Мы призываем весь персонал системы государственного образования и высшего образования во вторник присоединиться к забастовке, организованной межпрофсоюзным комитетом», – сказала Шеве, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что решение призвать сотрудников сферы образования выйти на протесты одновременно с демонстрациями старшеклассников обусловлено тем, что требования учащихся перекликаются с требованиями работников.

    По словам Шеве, мнение персонала школ и университетов должно быть учтено при принятии решений касательно бюджета страны на 2027 год.

    Она добавила, что в бюджете необходимо учесть «невыносимую» ситуацию в образовательных учреждениях и удовлетворить требования персонала по зарплате, от чего зависит дальнейшее существование госслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись 375 школ.

    В среду премьер-министр Франции признал наличие оснований для демонстраций школьников.

    Учителя в Париже запланировали митинг в их поддержку.

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