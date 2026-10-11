Фальков назвал сроки обучения при новой системе высшего образования

Глава Минобрнауки сообщил о новых сроках обучения в вузах

Tекст: Катерина Туманова

Период обучения студентов по новой модели составит от четырех до шести лет, передает РИА «Новости».

«Продолжительность получения высшего образования будет составлять четыре, пять или шесть лет в зависимости от сложности специальности. Например, врачи, педагоги, инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли», – сказал министр.

Он уточнил, что освоение программ магистратуры займет от одного до трех лет. Плавный переход российских вузов на обновленный формат министерство планирует завершить до 2030 года.

Пилотный проект стартовал в 17 учебных заведениях еще в 2023 году, разделив подготовку на базовую и специализированную.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков назвал сроки начала исследований на СКИФе. Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ.