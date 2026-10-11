Умерла экс-капитан женского хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова

Умерла экс-капитан хоккейного клуба «Агидель» Юлия Карпова

Tекст: Катерина Туманова

«С большим сожалением сообщаем, что на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с раком скончалась Юлия Карпова. Юлия выступала за СКИФ, «Агидель» и «Динамо» Петербург, а позднее стала тренером команды из Петербурга», – сказано в сообщении.

Завтрашний матч между командами «Агидель» и СКСО начнётся с минуты молчания, добавили там.

На протяжении профессионального пути хоккеистка защищала цвета уфимской «Агидели» с 2011 по 2013 год. Кроме того, она играла за московский «Спартак», нижегородский СКИФ, а также екатеринбургское и петербургское «Динамо», передает РИА «Новости».

После завершения выступлений на льду спортсменка перешла на работу в тренерский штаб петербургского клуба.

Спортсменка приходилась внучкой прославленному советскому хоккеисту и тренеру Николаю Карпову. Он завоевал бронзу на Олимпийских играх 1960 года. Под его руководством столичный «Спартак» дважды становился чемпионом СССР в 1969 и 1976 годах.