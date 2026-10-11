Руанда предложила России строить заводы для производства удобрений

Руанда предложила России строить заводы удобрений

Tекст: Катерина Туманова

«Еще одна сфера – промышленное развитие. Мы приглашаем компании из России инвестировать в горнодобывающую отрасль Руанды. Мы заинтересованы в закупке минеральных удобрений, но лучшим вариантом было бы инвестировать в строительство заводов по их производству непосредственно в Руанде», – приводит ТАСС слова дипломата на полях IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

Господин Нзабамвита уточнил, что в случае реализации предложения процесс стал бы более эффективным и экономически выгодным для компаний российского региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Руанда подтвердила участие своего президента в саммите Россия – Африка.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заверил в наличии у России уникальных запасов лопаритовых руд.