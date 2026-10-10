Лауреат Нобелевской премии мира Пиллэй высказалась о санкциях США против МУС

Лауреат Нобелевской премии мира высказалась о санкциях США против МУС

Tекст: Катерина Туманова

«Эта негативная тенденция особенно отчетливо проявляется в нападках на Международный уголовный суд», – приводит заявление Пиллэй, которая с 2003 по 2008 год была судьей в Гааге, телеканал Тagesschau.

В своем заявлении после получения награды юрист отметила, что она присуждается в то время, когда международное право все больше подвергается давлению, имея в виду санкции США против МУС.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «запретят все деловые отношения с этим недисциплинированным судом, сократят его ресурсы и значительно ослабят его способность действовать». В связи с этим США, среди прочих мер, замораживают активы, принадлежащие суду.

Ранее правительство США при Дональде Трампе уже ввело санкции против ряда судей и прокуроров суда в Гааге. Администрация Трампа обвиняет суд в политизации и в стремлении несправедливо и незаконно преследовать американцев и израильтян за предполагаемые военные преступления.

«Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать граждан США», – заявил Рубио.

Напомним, США в августе ввели санкции против руководства Международного уголовного суда. Госсекретарь Рубио анонсировал дипломатическую кампанию по полной ликвидации МУС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США 9 октября ввели санкции против Международного уголовного суда. Нидерланды назвали новые санкции США против МУС эскалацией. МИД восьми стран осудили санкции США против МУС.