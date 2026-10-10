«Зенит» победил «Краснодар» и возглавил таблицу чемпионата России

Tекст: Вера Басилая

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, передает РИА «Новости».

В составе победителей дубль оформил Максим Глушенков, также отличился Александр Соболев. У хозяев мячи забили Жуан Батчи и Джон Кордоба. На 80-й минуте главный арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику «Краснодара» Витору Тормене за фол на Соболеве.

Для нападающего «Зенита» Педро матч стал сотым за петербургскую команду, он отметился двумя голевыми передачами. «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате.

Петербургский клуб набрал 21 очко и поднялся на первое место, опередив краснодарцев по личным встречам. В следующем туре «Краснодар» 17 октября сыграет в гостях с московским «Локомотивом», а «Зенит» 18 октября примет грозненский «Ахмат».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Зенит» и «Спартак» одолели соперников в матчах девятого тура.

В рамках восьмого тура петербургский клуб и «Динамо» победили в своих играх.

Летом футболисты «Зенита» одержали победу над «Факелом».