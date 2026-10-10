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    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада
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    10 октября 2026, 21:37 • Новости дня

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу

    Решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива вступило в силу

    Tекст: Вера Басилая

    Российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из страны во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщили в Кабмине.

    Решение вступает в силу в субботу, 10 октября, и позволит направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива. Российские нефтяные компании незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами, следует из сообщения правительства.

    «Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок», – отметил вице-премьер Александр Новак.

    В пятницу Новак заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизелем.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Kyiv Independent: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские чиновники на переговорах в Майами были ошарашены новостью о заключении соглашения между США и Россией по поставкам дизельного топлива.

    «Там была не только наша делегация, но и европейская... Просто все сидели там как дураки», – заявил высокопоставленный украинский источник.

    Киев заранее не уведомляли о подробностях договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Представители украинской стороны предположили, что в момент обсуждения с европейцами прекращения ударов по энергообъектам американские власти уже согласовали условия топливной сделки с Россией, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника издания, украинская делегация оказалась в ловушке.

    В пятницу президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, по итогам которого США подтвердили планы получать российское дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американо-украинские переговоры в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Верховная рада выразила беспокойство из-за поставок российского дизеля в Соединенные Штаты.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

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    10 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что возможный запрет на поставки российского урана окажет гораздо более сильный негативный эффект по сравнению с санкциями против нефтепродуктов.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных. По егословам, возможный запрет на экспорт российского урана вызовет сильные негативные последствия, так как этот рынок крайне монополизирован и чувствителен к ценам, передает «Интерфакс».

    «Если мы говорим об отрицательном влиянии отсутствия поставок дизеля и нефтепродуктов или нефти из России в США, то представляете, какой был бы отрицательный эффект от такого запрета поставок урана – рынок, который гораздо более монополизирован и более чувствителен в ценовом отношении и имеет просто фундаментальное значение не только для экономики, но и для безопасности атомной промышленности», – заявил Лихачев.

    По его словам, Россия настроена на дальнейшее развитие позитивного диалога с учетом указанных параметров рынка.

    В мае 2024 года США ввели ограничения на импорт урана из России, а с 2028 года начнет действовать полный запрет. В ответ в ноябре российское правительство временно ограничило экспорт обогащенного урана в США. Кроме того, с мая 2026 года запрет на импорт урана из России ввела Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для самих США.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок. Сам Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

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    10 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред России при ООН обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек и поддержке Западом этой линии.

    В среду сообщалось, что ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью, которые были расстреляны по пути в город.

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    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

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    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией

    FT: Делегации США и Украины прервали переговоры из-за сделки Трампа по дизелю

    Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций Украины и США закончились досрочно после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Россией по поставкам дизельного топлива, сообщает газета «Financial Times».

    Встреча украинской команды с представителями американского лидера сорвалась из-за неожиданного заявления о достижении договоренности с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Financial Times».

    «Но эта встреча была сорвана, когда украинская команда была застигнута врасплох заявлением Трампа, что он заключил сделку с Владимиром Путиным по поставке дизельного топлива», – заявили источники издания.

    Собеседники газеты добавили, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер допустили прекращение передачи разведывательных данных Киеву. По их словам, это произойдет, если Украина откажется прислушаться к предупреждениям Вашингтона о необходимости остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В пятницу Путин и Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого американский лидер сообщил о сделке по дизельному топливу, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются. Ранее президент России подчеркивал, что Москва начала наносить ответные удары по важным для украинской экономики объектам именно из-за попыток ВСУ атаковать российские НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

    Президент США пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

    Соединенные Штаты пригрозили лишить Киев разведывательных данных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    10 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Трамп: Я хочу поблагодарить президента Путина
    Трамп: Я хочу поблагодарить президента Путина
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности о поставках в Соединенные Штаты российского дизельного топлива.

    «Думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это крупная сделка. Это огромные объемы нефти, поступающей в нашу страну. И я хочу поблагодарить президента Путина», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Американский лидер добавил, что договоренности с Россией позволяют США рассчитывать на значительные поставки дизельного топлива, отметив, что для американской экономики «это нужно», а цены на нефть «уже падают камнем», поэтому Вашингтон, по его словам, «очень рад получить это», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    10 октября 2026, 03:55 • Новости дня
    Трамп на митинге поблагодарил Россию за согласие на поставки дизтоплива

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп на митинге в Сиракьюсе поблагодарил Россию за договоренности о поставках дизельного топлива.

    «Сегодня Россия согласилась поставить нам миллионы и миллионы баррелей нефти, и это дизельное топливо. Это то, что нам действительно нужно. Так что спасибо», – заявил Трамп.

    Сторонники американского лидера на митинге в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк встретили заявление аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп уже поблагодарил президента России Владимира Путина.

    В пятницу российский и американский лидеры обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    Трамп сообщил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    10 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Переговоры Украины и США в Майами закончились досрочно

    Переговоры Украины и США в Майами закончились досрочно и без продолжений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры делегаций США и Украины в Майами завершились раньше запланированного срока, сообщил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

    Переговоры делегаций США и Украины в Майами завершились досрочно, и второго дня встреч не будет, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети журналиста Kyiv Post Алекса Рауфоглу.

    «Переговоры в Майами закончились раньше, чем планировались. Второго дня не будет», – написал журналист на своей странице в соцсети.

    В сентябре США активизировали посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для обсуждения путей завершения кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер представили американскому лидеру план для встречи с делегацией Украины. В тот же день сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили новые идеи для завершения украинского конфликта.

    В четверг Белый дом официально подтвердил факт будущей встречи Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.

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    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

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    10 октября 2026, 07:49 • Новости дня
    Axios: Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность визитов в Москву и Киев

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рассматривают возможность визитов в Москву и Киев в ближайшее время, пишет Axios.

    «Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность визитов в Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений, но пока неясно, как события пятницы повлияют на их планы», – пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы».

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

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    10 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    США пообещали продолжить посредничество по урегулированию на Украине

    Представитель США при ООН Бартос: Вашингтон продолжит посредничество по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон готов продолжить посредничество в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил представитель США при ООН по вопросам управления и реформ Джефф Бартос.

    «Мы будем играть любую конструктивную роль, на которую способны, в том числе продолжим посредничество в трехсторонних переговорах, чтобы положить конец этой бессмысленной войне», – заявил Бартос на заседании Совета Безопасности ООН.

    Заседание было посвящено ситуации вокруг украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул готовность России к переговорам по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

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    10 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лантратова: Команда Мелании Трамп готова помочь жителям Алешек

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, с американской стороной обсуждаются доставка гуманитарных грузов и эвакуация нуждающихся в срочной помощи.

    «По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу. Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи», – сообщила Лантратова.

    Причиной гуманитарного кризиса омбудсмен назвала блокаду, созданную ВСУ. Она пояснила, что украинские дроны над дорогами и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках препятствуют доставке помощи. Среди отрезанных от снабжения жителей – пожилые люди, женщины и дети.

    «Все, что сегодня попадает в Алешки, люди приносят в руках или везут на велосипедах, рискуя жизнью», – подчеркнула уполномоченный. По имеющимся у Лантратовой сведениям, последняя волонтерская колонна автомобилей с надписями «Люди» была уничтожена ударами ВСУ.

    Омбудсмен призвала прекратить атаки и минирование путей снабжения города. По ее словам, это позволит доставить необходимые грузы и эвакуировать тех, кому требуется срочная помощь. «Мы будем помогать всем жителям вне зависимости от политических убеждений. Для нас высший приоритет – человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна», – заявила Лантратова.

    Она заверила, что российская сторона сделает все возможное для спасения мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва и Вашингтон договорились о контактах между Лантратовой и Меланией Трамп.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник допустил пользу «женской дипломатии» для спасения жителей Алешек.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг города.

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