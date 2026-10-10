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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня

    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    9 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям

    Urgewald: Страны ЕС закупили свыше 12 млн тонн СПГ из России

    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза за первые девять месяцев 2026 года увеличили закупки российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» до рекордных 12,18 млн тонн, несмотря на проводимую Брюсселем политику отказа от энергоносителей из России, говорится в исследовании немецкой неправительственной организации Urgewald.

    Европейские порты с января по сентябрь приняли 167 партий сжиженного газа с российского арктического проекта на сумму 7,88 млрд евро. На Евросоюз пришлось 85% всех зарегистрированных поставок, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование немецкой неправительственной организации Urgewald, основанное на данных аналитической компании Kpler.

    «ЕС импортировал в этом году более 12 млн тонн СПГ с Ямала, ориентировочная стоимость которых составляет 7,88 млрд евро. Это в среднем более 44 тыс. тонн ежедневно», – заявил эксперт Urgewald по санкциям Себастьян Реттерс.

    Исследователи отметили, что ограничения на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, вступившие в силу 25 апреля, не привели к сокращению поставок. Запрет на импорт по долгосрочным контрактам Евросоюз планирует ввести с 1 января 2027 года.

    Публикация данных совпала с предупреждением Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) о рисках для газоснабжения ЕС грядущей зимой. По их прогнозу, в случае холодной зимы и полного прекращения трубопроводных поставок из России потенциальный дефицит газа может составить 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ЕС предупредили о риске зимнего дефицита газа и скачка цен.

    Операторы предрекли истощение газохранилищ Евросоюза до 11% к концу зимы.

    Ранее Европа столкнулась с трудностями при закупке СПГ.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

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    9 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС

    Песков: Посещение европейских стран стало опасным для российских граждан

    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посещение стран Европы для российских граждан в настоящее время сопряжено с опасностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россиянам опасно посещать Европу, заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию и дать рекомендации россиянам в связи с задержанием в Черногории администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды.

    «Посещение европейских стран для российских граждан в настоящее время является опасным. Это можно сказать со всей уверенностью и со всей ответственностью», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Черногория решила выдворить основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука из страны.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа Черногории по поводу его задержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что дипломаты будут защищать права задержанного блогера.

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    9 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории Данилович высмеял задержание сотрудников «Рыбаря»

    Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря»
    @ Stevo Vasiljevic/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший глава МВД Черногории и руководитель партии «Объединенная Черногория» Горан Данилович высмеял решение черногорских властей о задержании авторов Telegram-канала «Рыбарь».

    Бывший министр прокомментировал ситуацию в социальных сетях, назвав абсурдными обвинения черногорских правоохранителей, передает РИА «Новости».

    «Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», – написал Данилович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат допустил экстрадицию основателя Telegram-канала из Черногории в США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах российских дипломатов защищать права задержанного блогера Звинчука.

    До этого премьер-министр Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря».

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    9 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Realitatea: Списанный самолет без крыльев застрял под мостом в Бухаресте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Списанный пассажирский лайнер, который перевозили из аэропорта румынской столицы для превращения в детский аттракцион, не смог проехать под автомобильным мостом, пишет портал Realitatea.

    Списанный пассажирский самолет без крыльев, который перевозили из аэропорта Отопени на детскую площадку в Волунтари, застрял под мостом на трассе в Бухаресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Realitatea.

    Местные власти решили транспортировать самолет ночью, чтобы не мешать дорожному движению. Из-за инцидента оказалась заблокирована одна из полос трассы.

    В пятницу вечером администрация города попытается снова переместить лайнер, для чего планируется изменить конфигурацию оборудования для транспортировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Румыния подняла в небо истребители из-за цели у границы с Украиной. За день до этого беспилотник рухнул в лесном массиве румынского уезда Сучава.

    В апреле летевший из Петербурга в Стамбул самолет совершил посадку в Бухаресте.

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    9 октября 2026, 17:20 • Новости дня
    Власти Австрии задержали двух украинских силовиков по делу о шпионаже

    В Австрии за шпионаж задержали двух украинских силовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Австрии задержали двух сотрудников украинской военной полиции по подозрению в шпионаже в ходе их попыток найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, пишут украинские СМИ.

    Австрийский журналист Кристоф Бендас подтвердил информацию о задержании в Австрии двух украинских силовиков и двух сотрудников издания «Украинская правда» Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, сообщает «Страна.ua».

    По данным австрийского журналиста, представителей СМИ уже отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Оставшиеся под стражей украинские военные полицейские выполняли свои задачи без уведомления местных властей.

    Как пишет украинский Telegram-канал, задержанные силовики прибыли в Вену для установления местонахождения бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции.

    Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины.

    До этого власти ФРГ предъявили обвинения гражданину Украины по делу о подготовке диверсий.

    Ранее Варшава засекретила дела об активном шпионаже украинских спецслужб в Польше

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    9 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Президент Чехии разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ

    Президент Чехии Павел разрешил 23 гражданам вступить в ряды ВСУ в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2026 году президент Чехии Петр Павел удовлетворил просьбы 23 граждан республики, разрешив им официально присоединиться к украинским вооруженным силам, пишет портал Denik N.

    В этом году чешские власти одобрили чуть более половины прошений от граждан, желающих отправиться в зону боевых действий на стороне Киева. «Президент Петр Павел разрешил в этом году двадцати трем гражданам Чехии вступить в ряды украинских вооруженных сил. Всего в этом году Павел получил от сограждан 42 обращения с просьбой о разрешении вступить в ряды ВСУ», – цитирует РИА «Новости» заявление пресс-секретаря чешского лидера Войтеха Шелиги со ссылкой на портал Denik N.

    Согласно законодательству республики, граждане Чехии имеют право служить в вооруженных силах другого государства исключительно после получения официального разрешения от главы страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных на Украине наемников.

    Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности украинских боевиков к терроризму в Африке.

    Весной ВСУ перебросили колумбийских наемников под Сумы.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

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