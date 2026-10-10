Tекст: Вера Басилая

«Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».