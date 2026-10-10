Михалков заявил о развращающем влиянии сериалов на актеров

Режиссер Михалков заявил о профессиональном развращении актеров сериалами

Tекст: Вера Басилая

Михалков во время пресс-конференции в Ставрополе отметил, что старается работать преимущественно с театральными артистами, передает ТАСС.

«Я стараюсь снимать только театральных актеров. Не потому, что они лучше, дело не в этом. Они знают, что такое репетиция, что такое поиски характера. Сериалы «развратили» артиста. Он приходит на площадку, со смартфона читает текст и идет в кадр», – заявил Михалков.

По его словам, самым страшным для таких исполнителей становится потеря медийности. Из-за этого они не могут начать играть другие роли, а когда надоедают зрителю, их перестают снимать.

Режиссер добавил, что долгое участие в одних и тех же проектах приводит к отождествлению артиста с его персонажем. В качестве исключения он привел свою дочь Анну Михалкову, которая выбирает непохожие друг на друга роли, сжигает за собой мосты и не боится потерять медийность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

Летом Михалков выступил против строгого запрета показа наркотиков и алкоголя в кино.

Президент Владимир Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству.