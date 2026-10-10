CNN: Пентагон не знал о планах Хегсета показать казнь в прямом эфире

CNN: Пентагон не знал о планах Хегсета транслировать казнь в прямом эфире

Tекст: Вера Басилая

Представители Пентагона и Сухопутных войск США впервые услышали о планах транслировать казнь в прямом эфире в интервью Хегсета телеканалу Real America's Voice, передают «Вести» со ссылкой на CNN.

Заявление вызвало вопросы о формате казни, так как военные правила уже предусматривают присутствие родственников осужденного, пострадавших, журналистов и священнослужителей.

«Армия перенаправила вопросы в Пентагон, и представитель Пентагона заявил, что им нечего добавить, кроме подтверждения в четверг, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире», – говорится в публикации.

Многие военнослужащие, ветераны и представители обеих американских партий отреагировали на идею негативно. Ранее в ООН раскритиковали планы по прямой трансляции расстрела, подчеркнув, что это нарушит абсолютный запрет на пытки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни американского военного.

В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил планы военного ведомства провести трансляцию.

В четверг Хегсет объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.