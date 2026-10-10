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    10 октября 2026, 19:54 • Новости дня

    Береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера

    Береговая охрана ОАЭ спасла 22 моряка с загоревшегося танкера

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Береговой охраны Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов спасли 22 моряка после пожара на нефтяном танкере в водах Персидского залива.

    Экипаж судна был эвакуирован после получения сигнала бедствия, передает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной гвардии ОАЭ в социальной сети X.

    «Группе береговой охраны Национальной гвардии удалось спасти 22 выходца из азиатских стран после того, как на нефтяном танкере в водах Персидского залива вспыхнул пожар», – говорится в сообщении.

    Специалисты оперативно обнаружили судно и провели эвакуацию. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их передали соответствующим службам. Состояние моряков стабильное.

    Накануне Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) информировал о попадании неизвестного снаряда в танкер недалеко от побережья ОАЭ, что вызвало возгорание, которое впоследствии было ликвидировано. Инцидент зафиксирован в 13 морских милях к западу от района Аль-Джазира аль-Хамра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания в него снаряда.

    До этого танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.

    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    WAM: Второй пилот рейса Flydubai планировал атаковать аэропорт в Тель-Авиве
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси заявил, что второй пилот самолета авиакомпании Flydubai намеревался совершить теракт, направив захваченный лайнер на пассажирский терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, пишет агентство WAM.

    Аш-Шамси подтвердил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai выявило террористические намерения второго пилота, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

    «Хамад Саиф аш-Шамси, генеральный прокурор ОАЭ, объявил, что расследование, проведенное Генеральной прокуратурой по инциденту с рейсом Flydubai (FZ1073), следовавшим из Дубая в Тель-Авив 30 сентября 2026 года, показало, что второй пилот самолета, гражданин Омана, начал осуществлять заранее подготовленный террористический план, направленный на захват самолета и использование его для проведения самоубийственной операции», – говорится в сообщении агентства.

    Отмечается, что главной целью злоумышленника было достижение максимально возможного числа человеческих жертв в пассажирском терминале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом. Пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы.

    Во вторник сообщалось, что подозреваемый в теракте обучался в Новой Зеландии.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    7 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

    Нападения на аэропорт Абха и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде произошли 6 и 7 октября, передает ТАСС. «В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины – гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения», – заявили в ведомстве.

    Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Филиппин. При ударе по аэропорту в Эр-Рияде погиб гражданин Судана, еще восемь человек, включая граждан Саудовской Аравии, Египта и Пакистана, пострадали.

    Раненые доставлены в больницы. Власти оценивают ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Во вторник аэропорт Абха приостановил работу.

    В тот же день при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Иран пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в среду заявил, что ответ на предложения США относительно усилий урегулирования конфликта будет дан через посредников, добавив о прогрессе в отношениях с Оманом по установлению безопасных морских путей через Ормузский пролив.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран четко изложил свои «соображения и условия» для прекращения войны на всех фронтах и ​​восстановления безопасности в регионе Персидского залива и Ормузском проливе, передает агентство Anadolu со ссылкой на информационное агентство IRNA.

    «Необходимый ответ на предложения другой стороны также будет предоставлен через посредников», – сказал Багаи.

    Он отреагировал и на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не воспользовался «многочисленными возможностями» для достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Рубио сделал эти заявления во время визита в Афины.

    «Искажение исторических фактов не сможет стереть из общественного мнения реальность неоднократных нарушений Соединенными Штатами своих обязательств», – заявил Багаи.

    Иранский министр обвинил США в ответственности за нынешнюю нестабильность в регионе и ее экономические последствия как в США, так и во всем мире.

    Говоря о судоходстве через Ормузский пролив, он отметил, что Иран и Оман добились прогресса в консультациях, направленных на восстановление морской безопасности. По его словам, обе страны договорились о географических координатах безопасных маршрутов входящего и исходящего судоходства по этому важному водному пути.

    Стороны также достигли договоренности о том, как информация о достигнутом соглашении будет доведена до сведения соответствующего международного органа, и, по словам Багаи, этот шаг будет предпринят «вскоре».

    Багаи заявил, что Иран продолжит усилия по укреплению доверия и взаимодействия между странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.


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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

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    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

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    7 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Посольство США предупредило о возможном закрытии неба в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Американская дипмиссия в Саудовской Аравии призвала граждан соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы отмены рейсов и закрытия воздушного пространства королевства.

    Американским гражданам рекомендовали заранее уточнять статус вылета непосредственно у авиакомпаний и в аэропортах, передает РИА «Новости».

    «Из-за сохраняющейся напряженной обстановки в Саудовской Аравии и угроз в адрес аэропортов и воздушного пространства страны посольство США призвало американских граждан соблюдать повышенную осторожность», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Также американцам рекомендовано не приближаться к границе с Йеменом. Правительственным сотрудникам запрещены поездки в пределах 32 км от приграничной зоны, а для посещения некоторых провинций требуется специальное разрешение.

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    В понедельник йеменские повстанцы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства.


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    8 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» предупредило персонал нефтяных объектов и аэропортов Саудовской Аравии о возможных новых атаках, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Йеменские повстанцы-хуситы призвали работников саудовских предприятий покинуть свои рабочие места из-за риска новых ударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Вооруженные силы предостерегают весь персонал, включая специалистов, инженеров и рабочих, на всех нефтяных объектах Саудовской Аравии от нахождения в местах, которые являются целями для наших сил, во избежание угрозы для их безопасности», – заявил Сариа.

    По его словам, предупреждение касается как уже подвергшихся обстрелам предприятий, так и других саудовских объектов. Сариа также напомнил об опасности использования аэропортов королевства авиакомпаниями, их сотрудниками и туристами, так как они объявлены зоной проведения военной операции в ответ на удары по Йемену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки хуситов на саудовские аэропорты пострадали три человека.

    В воскресенье йеменские повстанцы заявили об ударах по нефтяным объектам в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти сообщения ложью.

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