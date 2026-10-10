Береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера

Береговая охрана ОАЭ спасла 22 моряка с загоревшегося танкера

Tекст: Вера Басилая

Экипаж судна был эвакуирован после получения сигнала бедствия, передает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной гвардии ОАЭ в социальной сети X.

«Группе береговой охраны Национальной гвардии удалось спасти 22 выходца из азиатских стран после того, как на нефтяном танкере в водах Персидского залива вспыхнул пожар», – говорится в сообщении.

Специалисты оперативно обнаружили судно и провели эвакуацию. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их передали соответствующим службам. Состояние моряков стабильное.

Накануне Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) информировал о попадании неизвестного снаряда в танкер недалеко от побережья ОАЭ, что вызвало возгорание, которое впоследствии было ликвидировано. Инцидент зафиксирован в 13 морских милях к западу от района Аль-Джазира аль-Хамра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания в него снаряда.

До этого танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.