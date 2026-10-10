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    10 октября 2026, 19:41 • Новости дня

    Глава Fennovoima пожаловался на решение арбитража по спору с «Росатомом»

    Глава Fennovoima Суурнякки пожаловался на решение арбитража по спору с Росатомом

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор финской компании Fennovoima Матти Суурнякки назвал разочарованием решение Международного арбитража о признании незаконным разрыва контракта с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    Суурнякки подчеркнул, что финская компания была уверена в наличии веских оснований для расторжения договора с Росатомом. При этом Суурнякки отметил, что в решении суда есть как отрицательные, так и положительные стороны с финансовой точки зрения, передает РИА «Новости».

    «Это для нас разочарование», – заявил Суурнякки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Контракт был подписан в 2013 году. В мае 2022 года Fennovoima расторгла договор, сославшись на якобы имевшее место нарушение сроков и ухудшение политической ситуации. В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в финансовых претензиях к российской госкорпорации.

    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

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    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

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    9 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик вернулся на базу после патруля у границ России

    Tекст: Антон Антонов

    Британский разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint совершил многочасовой патруль над Балтийским морем у Калининградской области и вдоль границ России с Прибалтикой и вернулся на базу, следует из полетных данных.

    Борт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон около 12.42 мск и пересек территорию Нидерландов, Германии и Польши, после чего зашел в воздушное пространство Литвы, передает РИА «Новости».

    Он сделал петлю в Балтийском море неподалеку от Калининградской области, после чего пролетел над территориями трех прибалтийских государств вдоль их границ с Россией, сделав минимум две петли над Эстонией, и по схожему маршруту вернулся на базу в Уоддингтоне, где приземлился около 21.59 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик пролетел у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе самолет-разведчик НАТО также приблизился к границе Калининградской области.

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    9 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток

    Профессор Сакс: Запад должен заявить об отказе от расширения НАТО на Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запад должен публично заявить об отказе от дальнейшего расширения НАТО на Восток и признать нейтральный статус Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    Американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью РИА «Новости» назвал условие окончания украинского конфликта. «Война закончится, когда Запад наконец публично заявит: расширение НАТО на Восток окончено. Украина и Грузия, а также любые другие страны по соседству с Россией не вступят в НАТО», – сказал он.

    Профессор Колумбийского университета считает необходимым не только признать нейтралитет Украины, но и отказаться от размещения на ее территории европейских войск в любое время. По его мнению, будущее мирное соглашение должен утвердить Совет Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

    В мае профессор Сакс назвал дальнейшее существование альянса абсурдным. В феврале он спрогнозировал достижение Россией всех целей на Украине.

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    10 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    В НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания

    Драгоне: Стратегия победы над Россией не является провокацией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне назвал разработку стратегии «Теория победы» на случай военного конфликта с Россией необходимой мерой сдерживания.

    «Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией. Это обязанность любой ответственной военной организации, необходимая для обеспечения убедительности сдерживания», – заявил Драгоне.

    Он добавил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит концепцию в понедельник в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В пятницу американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток.

    Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    В четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    8 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе

    Полянский назвал Украину лабораторией НАТО для подготовки к войне с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия НАТО ведут к прямой войне в Европе, а альянс не заинтересован в завершении конфликта на Украине.

    «В действительности же подобные провокационные шаги альянса стремительно приближают нас к прямой войне в Европе», – сказал дипломат на заседании постсовета ОБСЕ. По его словам, блок называет свои маневры оборонительными, однако история нападений на Югославию, Ливию и Афганистан доказывает обратное, передает РИА «Новости».

    Постпред подчеркнул, что Североатлантический альянс активно готовится к противостоянию с Россией, поэтому совершенно не заинтересован в прекращении боевых действий. Он добавил, что Запад рассматривает конфликт как лабораторию для новых военных тактик и стратегий.

    «То, что в качестве «лабораторных крыс» используются простые украинцы, никого в Европе не волнует», – констатировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ обвинил Запад в тиражировании инсинуаций вместо диалога.

    Дипломат сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой войны. Он назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

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    8 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике

    Захарова: Москва сочтет эскалацией новые контингенты НАТО в Прибалтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия расценивает как эскалацию потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в странах Прибалтики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Потенциальное размещение дополнительных натовских контингентов, в том числе американских войск, и создание соответствующей военной инфраструктуры в Прибалтике однозначно расцениваем как эскалацию», – приводит ее слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав.

    В среду немецкий политик назвал безумием политику Североатлантического альянса в отношении Калининграда.

    На прошлой неделе постпред США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

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    8 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав

    Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия выразили серьезную обеспокоенность действиями Североатлантического альянса в контексте украинского кризиса, которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение ядерных держав, сообщает МИД.

    Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

    «Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

    Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.

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    8 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Испанский военный самолет пролетел у Калининградской области

    Военный самолет Испании заметили у границ Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет военно-воздушных сил Испании пролетел в воздушном пространстве Литвы неподалеку от границы с Калининградской областью.

    Самолет военно-воздушных сил Испании Boeing Poseidon Airbus A400M Atlas осуществил полет в воздушном пространстве Литвы в непосредственной близости от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости» со ссылкой на анализ полетных данных.

    Воздушное судно с позывным номером AME3162 вылетело из испанского города Сарагоса около 11:36 по московскому времени. По состоянию на 15:00 мск этот самолет находился в литовском воздушном пространстве и пролетал неподалеку от рубежей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолет-разведчик НАТО после полета у Калининградской области сел в Польше.

    В пятницу разведывательное воздушное судно альянса приблизилось к границе региона.

    В прошлом месяце у рубежей области заметили военную авиацию НАТО и Британии.

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    8 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России

    МИД: Наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов.

    По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей вблизи российских рубежей увеличивает эскалационную неопределенность, передает РИА «Новости».

    «Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов», – заявил Масленников.

    Дипломат добавил, что последние инициативы европейских государств предполагают активное участие в них Киева. По его словам, сейчас в общественное сознание западных стран внедряется тезис о необходимости подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие годы.

    В конце сентября главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран ЕС утвердили ряд общих военных проектов, включая инициативу по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическую разведку и укрепление границ.

    Ранее Министерство иностранных дел констатировало превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны объединения ускорить военные приготовления.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможности российской разведки по контролю за границами.

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    10 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    В НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград

    Глава Военного комитета НАТО Драгоне: Альянс не готовит блокировку Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не намерен блокировать Калининград, передает ТАСС.

    «С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», – заявил Драгоне в интервью газете La Repubblica.

    По его словам, НАТО не стремится к конфликту, но располагает необходимыми средствами для эффективного сдерживания и реагирования в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге он назвал «серьезной, но под контролем».

    Ранее президент Владимир Путин предупредил, что прямое нападение на Россию, в том числе на Калининград, неизбежно приведет к применению всех имеющихся в распоряжении страны вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Путин четко разъяснил последствия нападения на российский регион. В начале месяца секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград.

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    8 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Литовская армия начала охрану границы с Калининградской областью

    МВД Литвы: Армия будет охранять границу с Россией в течение двух недель

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Литвы совместно с пограничниками приступила к охране границы с Калининградской областью, сообщил глава МВД Мартинас Кателинас.

    «Режим охраны границы с участием армии предусмотрен на две недели. Это разумный период, который всегда, посоветовавшись, можно продлить», – заявил Кателинас.

    Отмечается, что по распоряжению министра обороны Робертаса Каунаса для помощи пограничникам направлены около 100 военных. Они будут задействованы в составе мобильных патрулей и мобильных постов наблюдения. Также к охране границы привлекут экипажи военной полиции, передает ТАСС.

    Власти называют привлечение армии на границу превентивной мерой.

    Ранее Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией.

    В понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

    Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

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