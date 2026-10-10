Минтруд увеличил расходы на охрану труда

Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении расходов на охрану труда

Tекст: Вера Басилая

По словам Котякова, были заметно увеличены объемы средств, которые работодатели могут использовать на профилактику профессиональных заболеваний, сообщают «Вести». В первую очередь речь идет о финансировании профилактических мероприятий и страховых взносах.

«Мы существенно увеличили расходы на комплекс профилактических мероприятий, страховых взносов, к которым работодатель сегодня имеет доступ для организации у себя всего комплекса мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний. Это тоже фактор, который снижает сегодня влияние вредных производств на состояние здоровья сотрудников», – рассказал Котяков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минтруда сообщил о снижении производственного травматизма в России.

До этого Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ.

Также Котяков отметил рост спроса на операторов дронов и робототехников.