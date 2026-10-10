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    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня

    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    10 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.

    «Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.

    В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.

    В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Вучич снялся в предвыборном ролике в обклеенной оскорблениями футболке

    Бывший президент Сербии Вучич записал видео в футболке с оскорблениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент Сербии Александр Вучич записал обращение к гражданам в футболке, которая была обклеена оскорбительными словами от его политических оппонентов.

    Бывший сербский лидер предстал на видео с наклеенными на одежду ярлыками «предатель», «автократ» и «сумасшедший». Ролик был опубликован в социальных сетях политика, передают «Вести»

    Вучич ранее покинул пост главы государства для того, чтобы возглавить коалицию правящей «Сербской прогрессивной партии» на предстоящих выборах.

    «Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать», – заявил Вучич в ролике.

    Политик добавил, что в случае победы его коалиции на парламентских выборах 25 октября Сербия продолжит придерживаться курса на поддержание хороших отношений с Россией и не станет вводить санкции против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Александр Вулин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Сербии.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку суверенной политике Александра Вучича перед выборами.

    В прошлом месяце сербский лидер распустил парламент страны для проведения внеочередного голосования.

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    8 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Утраченное знамя русских добровольцев восстановили в Сербии с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский центр науки и культуры «Русский дом» и сотрудники Русского научного института в Сербии с помощью искусственного интеллекта воссоздали утраченное знамя русских добровольцев войны 1876–1878 годов.

    В Белграде открылась выставка в честь 150-летия сербско-турецкой войны и участия в ней российских добровольцев, передает РИА «Новости». «Сотрудники Русского научного института с помощью ИИ восстановили точный облик знамени, которого нет ни из времени 1380 года, ни 1876 года», – заявил директор Российского центра науки и культуры Евгений Баранов.

    По его словам, оригинальный стяг представлял собой точную копию знамени Дмитрия Донского. В августе 1876 года его торжественно отправили из Москвы в действующую армию в Сербию. В ходе боев знамя было утрачено, и 150 лет его судьба оставалась неизвестной.

    Специалистам удалось воссоздать облик исторической реликвии благодаря сохранившимся небольшим графическим иллюстрациям в российской прессе того времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник улицу в сербской Ягодине назвали в честь русского генерала Черняева.

    В прошлом году посольство Сербии в Москве вывесило копию Знамени Победы.

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    10 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов школ, для учащихся ряда пилотных школ – со второй четверти этого учебного года.

    «Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

    В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

    Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

    Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

    Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

    Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

    Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

    На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.

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    9 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Премьера Нидерландов уличили во лжи об использовании ИИ

    Volkskrant: Премьер Нидерландов Йеттен солгал об использовании ИИ для соцсетей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расследование показало, что премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен использовал искусственный интеллект для написания записей в соцсетях, несмотря на его заявления об обратном, пишет Volkskrant.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен применял нейросети для создания постов в социальных сетях, в том числе на чувствительные темы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Издание выяснило, что как минимум несколько записей в официальном профиле главы правительства оказались сгенерированы искусственным интеллектом.

    Отмечается, что алгоритмы помогали политику писать комментарии в том числе о конфликте на Украине. При этом в сентябре Йеттен в ответ на парламентский запрос настаивал, что не использует искусственный интеллект для подобных публикаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне западные СМИ испугались сгенерированного искусственным интеллектом ролика Дмитрия Медведева.

    В прошлом году в Госдуме заявили о необходимости блокировать вредоносный контент с помощью нейросетей.

    Эксперты назвали последствия чрезмерного увлечения технологиями в политике и медиа.

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    9 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Риск образования пузыря в сфере ИИ зафиксировали в США

    Newsweek: Индикатор Баффета указал на риск пузыря в сфере ИИ на фондовом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней, сигнализирующих о возможном образовании пузыря в сфере искусственного интеллекта (ИИ), пишет Newsweek.

    По данным Newsweek, показатель, сравнивающий общую рыночную стоимость американских публичных компаний с ВВП страны, на 7 октября достиг рекордного уровня 236,67%, передает РИА «Новости».

    Согласно данным издания, индикатор находится в зоне, которую сам Баффет охарактеризовал как «игру с огнем». Это означает, что капитализация рынка акций более чем вдвое превышает ВВП США. Аналитики рассматривают эту ситуацию как признак переоценки рынка и вероятности формирования пузыря в сфере ИИ.

    Баффет ранее отмечал, что подобный стремительный рост индикатора предшествовал кризису доткомов. По информации консалтинговой компании Motley Fool, около трети фондового рынка США приходится на семь крупнейших технологических компаний, активно инвестирующих в ИИ.

    Данные Goldman Sachs показывают, что с конца 2022 года капитализация компаний, связанных с ИИ, выросла на 27 трлн долларов. Возникают опасения, что оценка этих компаний превышает их реальные доходы, и энтузиазм инвесторов может смениться паникой, если инвестиции не принесут ожидаемой прибыли. Расчеты Bain & Company указывают на необходимость получения 2 трлн долларов годовой выручки к концу десятилетия для покрытия затрат на инфраструктуру ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе.

    В августе сообщалось, что ИИ может втянуть мир в новый финансовый кризис.

    Ранее в мире испугались «пузыря» в сфере искусственного интеллекта.

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    8 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Сербия пообещала углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС

    Сербский министр информации Братина пообещал расширить сотрудничество с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина заявил, что сотрудничество Белграда и Москвы продолжит развиваться вопреки давлению со стороны европейских государств.

    Сербия в настоящий момент находится под давлением Евросоюза, однако взаимодействие страны с Россией будет только укрепляться, заявил министр на полях II Глобального цифрового форума, передает ТАСС.

    «Но я верю, что сотрудничество России и Сербии через какое-то время будет глубже, его будет гораздо больше, но для этого еще какое-то время должно пройти», – сообщил Братина.

    Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич пообещал сохранить традиционную дружбу Сербии с Россией.

    Власти в Белграде назвали последствия антироссийских санкций для Сербии.

    Кремль прокомментировал развитие отношений двух стран после отставки сербского лидера.

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    9 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    УЕФА наказал сборную Сербии матчем без зрителей из-за расизма болельщиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА обязал сербскую национальную команду по футболу провести одну игру при пустых трибунах и выплатить денежный штраф за расистское поведение фанатов.

    Союз европейских футбольных ассоциаций обязал сборную Сербии провести матч без зрителей из-за расизма болельщиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт УЕФА.

    По итогам рассмотрения матчей Лиги наций против команд Греции и Нидерландов Футбольный союз Сербии (ФСС) оштрафовали на общую сумму 129,5 тыс. евро. Кроме того, сербской стороне запретили продавать билеты на один выездной матч условно с испытательным сроком на два года.

    В ФСС сообщили, что на ближайшем домашнем матче против сборной Германии 13 ноября будет разрешено присутствие детей и гостевых болельщиков. Отмечается, что сборная Сербии потерпела четыре поражения в четырех стартовых турах в Лиге наций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом тренера «Балтики» Талалаева отстранили на четыре матча за оскорбительный жест.

    В прошлом году украинский ФК «Александрия» оштрафовали за расистское поведение болельщиков.

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    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


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    8 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    НАТО анонсировало учения в Латвии по информационным гибридным войнам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО проведет в Риге учения команд из 13 стран с использованием ИИ по информационным гибридным войнам, сообщил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций альянса Янис Сартс.

    Команды из 13 стран НАТО проведут в Риге военно-гражданские учения SYNESIS 2026 по информационным гибридным войнам. Учения пройдут в середине октября. Там будет опробован подход к обучению путем интеграции моделирования поведения аудитории с поддержкой ИИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт центра.

    «Мы не хотели создавать еще одни учения, в которых поведение аудитории имитируется людьми: это неизбежно приводит к субъективным предположениям и предубеждениям, которые могут быть ошибочными и могут усилить ошибки, допущенные участниками учений», – пояснил Сартс.

    По его словам, для учений были созданы автономные общества, управляемые агентами ИИ, которые обладают характеристиками, присущими реальным обществам, и способны меняться с развитием событий.

    Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО был основан в 2014 году и аккредитован как международная военная организация. Он расположен в Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море. Ранее военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

    В сентябре ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

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    9 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Маск: SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что допускает сценарий, при котором его частная аэрокосмическая фирма будет стоить дороже всей мировой экономики.

    «Это прозвучит абсолютно безумно, но я вижу путь, при котором стоимость SpaceX на порядки превысит всю текущую экономику Земли», – написал Маск в соцсети Х.

    Предприниматель не стал раскрывать, за счет каких проектов он рассчитывает добиться такой оценки SpaceX, ограничившись упоминанием самого сценария.

    При этом, согласно данным Всемирного банка, в 2025 году валовой внутренний продукт в мире составил чуть больше 118 трлн долларов США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Маск заявил о готовности сделать SpaceX одним из ведущих операторов связи в США.

    В воскресенье Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI.

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    9 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград хочет использовать российский опыт при разработке собственного аналога портала «Госуслуги».

    Белград намерен обратиться к Москве за помощью в доработке национальной цифровой платформы, передает РИА «Новости». «Когда я думаю о таком сервисе, как «Госуслуги», я думаю, что Россия, возможно, могла бы поделиться с нами некоторым опытом в его создании», – заявил Матович, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что сербский аналог «Госуслуг» уже существует, но нуждается в улучшении и расширении функционала, поскольку пока охватывает значительно меньше сфер по сравнению с российским порталом.

    Кроме того, Сербия планирует сотрудничать с Россией при создании новых центров обработки данных. Сербским специалистам также может понадобиться поддержка российских коллег при расширении национальной языковой модели искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Сербия пообещала углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

    Летом руководство Республики Сербской заявило о намерении сохранить партнерские отношения с Москвой после выборов.

    В мае президент Владимир Путин сообщил о готовности российской стороны продолжать взаимодействие с республикой.

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