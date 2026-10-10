Во Флориде и Алабаме два человека погибли из-за урагана «Исаиас»

Tекст: Вера Басилая

По данным NYT, в результате падения деревьев на дома погибли женщина в округе Эскамбия штата Флорида и житель округа Джефферсон в Алабаме, передает ТАСС.

Ураган вышел на сушу вблизи города Дестин во Флориде в пятницу вечером. Сейчас он движется на северо-запад со скоростью около 17 км/ч. Синоптики прогнозируют, что стихия постепенно ослабнет в течение субботы и рассеется к воскресенью.

Ранее Министерство энергетики США предупредило, что шторм несет серьезную угрозу для добычи нефти и газа, а также может нарушить работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотни тысяч жителей Флориды и Алабамы остались без света из-за урагана.

В пятницу стихия в Атлантическом океане усилилась до третьей категории.

Власти Флориды и Джорджии ввели режим чрезвычайной ситуации.