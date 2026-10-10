В Панаме произошло около 25 афтершоков после сильного землетрясения

В Панаме после землетрясения зафиксировали еще около 25 афтершоков

Tекст: Вера Басилая

Еще около 25 афтершоков магнитудой до 6,0 произошло в Панаме после недавнего землетрясения магнитудой 7,2. Самый мощный афтершок магнитудой 6,0 произошел в субботу, передает РИА «Новости».

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Панаме 9 сентября. Очаг залегал на глубине четырех километров, эпицентр находился в 39 км к северо-западу от Тоноси. По данным агентства EFE, в результате толчков пострадали не менее 27 человек. В пятницу вечером сообщалось о более чем 30 афтершоках.

После землетрясения в стране были приостановлены занятия, временно прекращена работа метро Панамы, а международный аэропорт Токумен закрыт. В некоторых районах возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. Сообщений о погибших на данный момент не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Российский союз туриндустрии (РСТ) заявил об отсутствии обращений россиян из-за землетрясения в Панаме.

Землетрясение в Панаме разрушило более 400 зданий.

При землетрясении обрушилась башня кафедрального собора.