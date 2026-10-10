Российский дзюдоист Тасоев стал трехкратным чемпионом мира

Tекст: Вера Басилая

В финальном поединке Тасоев одержал победу над представителем Азербайджана Ушанги Кокаури, передает РИА «Новости».

Эта медаль стала первым золотом сборной России на текущем турнире. В активе российской команды также числятся четыре бронзовые награды, которые завоевали Сабина Гилязова в категории до 48 кг, Мадина Таймазова в весе до 70 кг, Мария Иванова в категории свыше 78 кг и Нияз Билалов в весе до 100 кг.

Двадцативосьмилетний Тасоев стал трехкратным чемпионом мира: ранее он выигрывал золотые медали в 2023 и 2025 годах. Также спортсмен является двукратным бронзовым призером турнира. Помимо этого, на его счету три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в столице Азербайджана с 4 по 11 октября. Национальная сборная России принимает участие в соревнованиях с флагом и гимном страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Тасоев вышел в финал чемпионата мира. В пятницу российский дзюдоист Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль турнира. В четверг россиянки повторили лучший результат на мировом первенстве по дзюдо за 33 года.