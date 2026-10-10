Алиев провел встречу с Кадыровым в Баку

Алиев обсудил с Кадыровым сотрудничество между Азербайджаном и Чечней

Tекст: Вера Басилая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу Чечни Рамзана Кадырова в Баку. В ходе встречи Алиев выразил надежду на плодотворность визита, передает «Интерфакс».

«Братские отношения между нашими народами, как мы хорошо знаем, имеют древнюю историю, и сегодня мы демонстрируем солидарность, дружбу, сотрудничество», – заявил Алиев.

Кадыров от лица чеченского народа выразил соболезнования в связи с крушением самолета, выполнявшего рейс Баку – Грозный в декабре 2024 года, подчеркнув, что это общая боль двух народов. Также глава Чечни поздравил Азербайджан с урегулированием карабахского вопроса и пожелал азербайджанскому народу мира, благополучия и процветания.

Ранее правительство Чечни ушло в отставку после инаугурации Рамзана Кадырова. Кадыров вступил в должность главы республики на новый срок.

В четверг президент Владимир Путин пообщался «на ногах» с Алиевым на саммите СНГ.



