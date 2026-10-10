Жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов

На юге России зафиксировали массовое нашествие мраморных клопов

Tекст: Тимур Шайдуллин

С наступлением осени насекомые ищут места для зимовки, заполоняя машины и дома на юге страны, прячась в труднодоступных местах и забираясь в одежду, пишет «Российская газета» со ссылкой на SHOT.

Мраморные клопы не кусают людей, поэтому не представляют прямой опасности для человека, однако они вредят плодовым растениям и выделяют резкий неприятный запах.

Местные жители подчеркивают, что традиционные химические средства борьбы с насекомыми, такие как дихлофос, против этих клопов оказались совершенно бессильны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов.

Летом эксперт сообщил о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье. Ранее Франция обвинила Россию в причастности к распространению этих насекомых.