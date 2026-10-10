В школе Варшавы три человека получили ножевые ранения

При нападении с ножом в варшавской школе ранены три человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Варшаве совершено уже третье за неделю нападение с ножом на школу в Польше. В здании частной школы на Минской улице 21-летняя учащаяся напала с ножом на девушек, ранения получили три человека, сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Яцек Вишневский.

«Произошел инцидент с использованием острого и опасного предмета. Сотрудники полиции на месте», – заявил Вишневский, передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

Напавшая 21-летняя учащаяся бросилась с ножом на 17-летнюю девушку, также пострадали девушки в возрасте 17 и 24 лет. Жизням раненых ничто не угрожает. По предварительным данным, напавшая и пострадавшие не были знакомы. Злоумышленница задержана, мотивы ее действий выясняются.

Ранее 7 октября 19-летний студент ранил девять человек в техникуме Остроленки, а на следующий день 15-летний бывший ученик начальной школы в Лещидул-Новинах напал на уборщицу, которая скончалась в реанимации. В результате того инцидента также пострадали учитель и директор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Польши начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем. В четверг премьер-министр Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы. В среду в рюкзаке напавшего на школу в Польше ученика нашли бомбу.