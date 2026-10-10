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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня

    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    10 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ

    В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат противника, которые вышли на открытый участок без бронезащиты.

    В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

    По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

    «Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

    Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

    Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

    В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

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    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    10 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет

    Глава фонда помощи ВСУ сообщил о потере самолетов из-за взрывов старых ракет

    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава фонда помощи Вооруженным силам Украины Тарас Чмут заявил, что украинская армия потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет.

    Украина лишилась нескольких самолётов из-за старых, еще советских ракет для перехвата реактивных дронов. По словам руководителя фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, из-за острого дефицита современных средств перехвата украинские военные вынуждены использовать устаревшие советские ракеты Р-73 и Р-60, сообщает канал «Военкоры Русской Весны».

    «Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», – рассказал Чмут.

    В результате нештатного срабатывания подобных боеприпасов Украина уже лишилась нескольких самолетов. При этом отказаться от использования устаревших ракет пока невозможно из-за отсутствия альтернатив.

    «Каждый раз, когда вы применяете старый боеприпас, есть большая или меньшая вероятность, что он сработает нештатно», – добавил Чмут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot. В прошлом месяце западные журналисты предрекли украинским войскам критический дефицит зенитных ракет зимой.

    Впрочем, об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины заявили еще летом.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    10 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности

    Минздрав Турции предложил продавать сигареты по удостоверению личности

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.

    Власти Турции намерены внести соответствующий законопроект в парламент в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», – заявил Мемишоглу.

    Министр отметил, что порядок проверки личности и сроки вступления новых правил в силу пока не уточняются. В прошлом году в стране было продано около 160 млрд сигарет, а годовой оборот рынка составил 20–30 млрд долларов.

    Мемишоглу добавил, что 80% жителей Турции хотят отказаться от курения, поэтому власти планируют сделать эту привычку менее заметной в общественной жизни.

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Летом Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии.


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    10 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов

    На юге России зафиксировали массовое нашествие мраморных клопов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Краснодарском крае и Дагестане отмечена аномальная активность мраморных клопов, которые массово проникают в жилые дома и автомобили местных жителей.

    С наступлением осени насекомые ищут места для зимовки, заполоняя машины и дома на юге страны, прячась в труднодоступных местах и забираясь в одежду, пишет «Российская газета» со ссылкой на SHOT.

    Мраморные клопы не кусают людей, поэтому не представляют прямой опасности для человека, однако они вредят плодовым растениям и выделяют резкий неприятный запах.

    Местные жители подчеркивают, что традиционные химические средства борьбы с насекомыми, такие как дихлофос, против этих клопов оказались совершенно бессильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов.

    Летом эксперт сообщил о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье. Ранее Франция обвинила Россию в причастности к распространению этих насекомых.

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    10 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Офицеры из числа идейных нацистов ВСУ уничтожены в Сумской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры подтвердили поражение пункта временной дислокации, а также ликвидацию сержантского состава и офицеров 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

    Пункт временной дислокации украинской бригады был поражен в районе населенного пункта Братеница, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области. Среди погибших офицеры из числа идейных нацистов, а также сержантский состав бригады», – заявил источник.

    По его словам, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье.

    Ранее в среду российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов ВСУ и капитана полиции в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные также уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области.

    В прошлом месяце группировка войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в этом регионе. Летом российские беспилотники поразили железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

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    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

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    9 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области двое мужчин погибли и еще двое получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на легковой автомобиль.

    В селе Ясные Зори Белгородского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего двое мужчин скончались на месте от полученных травм, сообщает оперштаб региона в Max.

    Еще двух пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у второго выявлены осколочные ранения и ожоги головы, лица, а также грудной клетки. Отмечается, что атакованный автомобиль полностью сгорел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг женщина погибла при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Жертвой других ударов по региону в тот же день стал и ребенок.

    В среду мужчина получил ранения в результате атаки дрона на местное предприятие в области.

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    9 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязани начались поиски четырехлетнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на отряд «ЛизаАлерт».

    Рост мальчика – 98 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения на нем были черные штаны, серая кофта с рисунком и белые кроссовки. В опубликованной ориентировке отмечается, что для поисков ребенка требуется помощь добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей.

    В апреле в Новосибирске объявили поиски пропавшего девятилетнего мальчика.

    В конце марта волонтеры нашли живым пропавшего в Карелии 11-летнего ребенка.

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    10 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    В России отмечен спад числа звонков от телефонных мошенников

    Число звонков от телефонных мошенников в России заметно сократилось

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за первые девять месяцев 2026 года значительно сократилось количество потенциально опасных звонков от телефонных мошенников.

    Количество звонков от телефонных мошенников в России за январь – сентябрь текущего года существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».

    В компании «Билайн» за это время было зафиксировано 871 млн таких вызовов, что в три раза меньше показателя прошлого года. Сервис «МТС Защитник» выявил около 2 млрд спам-звонков и мошеннических вызовов, снижение составило 27%.

    Компания «Мегафон» зафиксировала 253,4 млн звонков от злоумышленников за девять месяцев. Для сравнения, в январе – сентябре 2025 года этот оператор выявил 581,9 млн подобных вызовов, а в 2024 году – 1,2 млрд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиян предупредили о новой волне мошенничества, связанной со счетчиками воды.

    В прошлом месяце МВД России сообщило, что мошенники начали шантажировать вернувшихся из-за границы граждан. Ранее злоумышленники начали запугивать россиян блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга.

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