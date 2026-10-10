В НАТО назвали план по «победе над Россией» необходимой мерой сдерживания

«Планирование того, как защищаться, никогда не является провокацией. Это обязанность любой ответственной военной организации, необходимая для обеспечения убедительности сдерживания», – заявил Драгоне.
Он добавил, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич представит концепцию в понедельник в Варшаве, передает РИА «Новости».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения «быстрой победы» альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.
В пятницу американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток.
Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.
В четверг постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.