Пловец Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем на Кубке мира

Tекст: Вера Басилая

Спортсмен преодолел дистанцию за 21,28 секунды. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Ноэ Понти, который проплыл эту дистанцию за 21,32 секунды в декабре 2024 года, передает РИА «Новости».

Серебряные медали турнира разделили австралиец Айзек Купер и сингапурец Теонг Цен Вэй, показавшие одинаковое время – 21,96 секунды.

Корнев является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Ему также принадлежит мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на короткой воде.

Кроме того, на соревнованиях в Ташкенте россиянин Илья Бородин занял второе место на дистанции 400 метров комплексным плаванием, а Дарья Клепикова стала третьей на 100-метровке баттерфляем. Российские спортсмены выступают на турнире с государственным флагом и гимном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Корнев победил на этапе Кубка мира по плаванию с национальным рекордом. В прошлом месяце россиянин Носов стал чемпионом мира по плаванию среди юниоров. Летом российский спортсмен Трофимов завоевал золото на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию.