Муж Камалы Харрис выступил против ее участия в выборах президента США

WSJ: Муж Харрис запретил жене баллотироваться в президенты США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Муж бывшего вице-президента США Камалы Харрис Даг Эмхофф в частном порядке сказал знакомым, что не хочет, чтобы его жена снова баллотировалась на пост президента, пишет The Wall Street Journal.

«Пока бывший вице-президент Камала Харрис закладывает основу для потенциальной третьей президентской кампании, ее муж в частном порядке говорил некоторым людям, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась. Некоторые спонсоры прямо говорили ей, что ее участие в выборах маловероятно», – приводит текст статьи газета.

Несмотря на заявления Харрис о том, что решение еще не принято, она уже предпринимает шаги, указывающие на возможную предвыборную гонку, среди которых переговоры со спонсорами и поездки в ключевые штаты.

Вместе с тем, возможная кандидатура Харрис вызывает дискуссии в Демократической партии США, где многие считают необходимым выдвинуть нового лидера на выборах 2028 года. Однако близкие к Эмхоффу люди ожидают, что он все же поддержит жену в случае ее решения баллотироваться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось о разногласиях в Демократической партии США из-за возможного участия Харрис в выборах.

В июле стало известно, что бывший президент Барак Обама тайно возглавил подготовку демократов к президентским выборам. Ранее портал Axios заявлял, что Харрис начала подготовку к президентской кампании 2028 года.