Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев считает, что санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных. По егословам, возможный запрет на экспорт российского урана вызовет сильные негативные последствия, так как этот рынок крайне монополизирован и чувствителен к ценам, передает «Интерфакс».

«Если мы говорим об отрицательном влиянии отсутствия поставок дизеля и нефтепродуктов или нефти из России в США, то представляете, какой был бы отрицательный эффект от такого запрета поставок урана – рынок, который гораздо более монополизирован и более чувствителен в ценовом отношении и имеет просто фундаментальное значение не только для экономики, но и для безопасности атомной промышленности», – заявил Лихачев.

По его словам, Россия настроена на дальнейшее развитие позитивного диалога с учетом указанных параметров рынка.

В мае 2024 года США ввели ограничения на импорт урана из России, а с 2028 года начнет действовать полный запрет. В ответ в ноябре российское правительство временно ограничило экспорт обогащенного урана в США. Кроме того, с мая 2026 года запрет на импорт урана из России ввела Британия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для самих США.

Ранее президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок. Сам Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.