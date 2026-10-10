Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты

Грузия нашла в соглашении по дизелю США и России подтверждение своей правоты

Tекст: Вера Басилая

«Все помнят, как в свое время, когда мы не ввели антироссийские санкции, против Грузии развернули огромную кампанию. На этом фоне мы видим ослабление рестрикций», – отметил Кобахидзе.

По его словам, «еще раз проявилось, что мы приняли абсолютно рациональное, прагматичное, верное решение в свое время».

«Это решение было безальтернативным», – заявил Ираклий Кобахидзе, комментируя соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

Грузия участвует в международных санкциях против России и поддерживает Украину на всех площадках, но отказалась вводить двусторонние антироссийские санкции, руководствуясь своими национальными интересами.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.