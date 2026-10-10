Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира

Tекст: Вера Басилая

Глава американского государства перечислил политические достижения последних лет, передает РИА «Новости».

«Я урегулировал восемь войн и близок к тому, чтобы положить конец или урегулировать еще две, вернул всех израильских заложников, включая последних 28, как живых, так и мертвых, освободил и отправил на родину сотни заложников из разных стран мира, выиграл войну в Венесуэле... помешал … Исламской Республике Иран, получить ядерное оружие и сделал многое другое! И все же, несмотря на все это, ни я, ни США не получили Нобелевскую премию мира. Вот это да!» – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее политик подчеркивал, что награду присудили безвестному сотруднику ООН, не добившемуся никаких результатов. По мнению американского лидера, комитет дискредитировал себя подобным решением.

В субботу посол России в Норвегии Николай Корчунов указал на политизацию Нобелевской премии мира.

В пятницу комитет назвал имя нового лауреата. Нобелевский комитет в Осло сообщил, что премию мира в 2026 году получит бывший верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй за усилия по продвижению международного права.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на вручение награды американскому лидеру.