Митрополия в Черногории подтвердила запрос «Рыбаря» на съемку в монастыре

Митрополия СПЦ в Черногории подтвердила запрос «Рыбаря» на съемку

Tекст: Вера Басилая

«Поскольку запрос на проведение съемок поступил накануне запланированного визита в монастырь уже после окончания рабочего дня, мы даже не успели его рассмотреть. На следующий день из СМИ мы узнали, что люди, обратившиеся к нам с этой просьбой, были задержаны полицией», – сообщили в митрополии.

В пятницу силовые структуры Черногории задержали основателя «Рыбаря» Михаила Звинчука и нескольких его коллег, передает ТАСС. По словам представителей проекта, команда находилась в стране легально.

Местные издания сообщили, что черногорские спецслужбы отслеживали прибывших несколько дней. Команда прибыла в Белград в ночь на субботу. Звинчук заявил, что планирует подать иск на действия черногорских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук вылетел из Черногории после задержания. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отсутствии ответа черногорских властей по инциденту.

Черногория решила выдворить Звинчука из страны.