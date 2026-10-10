Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

Tекст: Тимур Шайдуллин

Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.