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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня

    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

    10 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости

    Тува, Чечня и Ингушетия показали самый высокий уровень рождаемости в России

    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России зафиксированы в Туве и Чечне по итогам исследования Агентства стратегических инициатив.

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило аналитический доклад о качестве жизни в российских регионах за 2025 год. В нем проанализированы три показателя рождаемости на основе данных Росстата, передает РИА «Новости».

    В среднем по стране число рождений на тысячу женщин фертильного возраста составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в группе от 30 до 34 лет равен 66,5 на тысячу женщин, а в возрасте от 35 до 39 лет достигает 38,4.

    Тува и Чечня вошли в первую тройку по каждому из этих показателей. Ингушетия оказалась в числе лидеров по числу рождений на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 и от 35 до 39 лет, а Республика Алтай отличилась высокими результатами в возрастной группе 30–34 года. Средние значения регионов-лидеров превышают общероссийские показатели в 1,6–1,8 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в России. Летом вице-премьер заявила о росте рождаемости в 20 регионах.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России.

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    9 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производство автомобилей Tenet на заводе «АГР холдинга» в Калуге приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия, сообщили в пресс-службе холдинга.

    «В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие среди сотрудников, им оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

    В тот же день дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    Позднее «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Полиция с помощью дрона с тепловизором нашла пропавшего в Рязани мальчика

    Tекст: Антон Антонов

    В Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    «Мальчик найден живым сотрудниками полиции с помощью дрона с тепловизором», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани.

    Сообщалось, что ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель.

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    7 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Китай отклонил просьбу ЕС об ограничении экспорта гибридных авто

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

    «Китай отклонил просьбу Европейского союза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, поскольку обе стороны вступают в заключительный этап переговоров, направленных на предотвращение торгового конфликта», – пишет Financial Times (FT).

    Теперь Европейская комиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных товаров, сообщили два дипломата, знакомых с планом ЕС.

    Ранее Bloomberg выяснило, что ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем.

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    10 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новокузнецке завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала 6 октября, сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.

    Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.

    Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.

    А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.

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    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?




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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    После массовой драки подростков у торгового центра в Петербурге возбуждено дело

    СК: В Петербурге возбудили дело после массовой драки подростков у ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после конфликта с участием группы молодых людей возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга.

    Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после массовой драки подростков около ТЦ в Приморском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о потасовке в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    По предварительным данным, конфликт начался в среду в помещении торгового комплекса, после чего переместился на прилегающую территорию у дома 17 по Коломяжскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    К моменту прибытия полицейских участники инцидента успели покинуть место происшествия. В настоящее время устанавливаются их личности и все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ярославле также произошла массовая драка подростков. Ранее в Саратове двое несовершеннолетних пострадали в ходе потасовки у торгового центра.

    А в 2025 году в Москве суд арестовал 20 участников массового конфликта в районе Прокшино.

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    8 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    В Самаре погиб катавшийся на трамвае ребенок-зацепер

    Tекст: Вера Басилая

    В Самаре мальчик погиб под колесами трамвая после того, как попытался прокатиться на сцепном устройстве между вагонами, сообщили в региональном управлении МВД.

    В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что трагический инцидент произошел на остановке «10-й микрорайон», когда ребенок пытался проехать между первым и вторым вагонами, передает ТАСС.

    В региональном главке МВД добавили, что подросток скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

    В июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

    В Ленинградской области подросток-зацепер погиб после падения с электропоезда.

    Ранее правоохранители задержали троих молодых людей, которые для съемки видеороликов бегали по крышам вагонов в метро Москвы.

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    8 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ

    Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для несовершеннолетних

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты России обновило механизм охраны труда несовершеннолетних, запретив выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по названиям профессий.

    Минтруд России утвердил обновленный механизм охраны труда подростков, передает РИА «Новости». Он вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Реформы направлены на совершенствование подходов к безопасности несовершеннолетних на рабочих местах. Вместо прежней модели, опиравшейся на перечень запрещенных профессий, документ вводит прямой запрет на выполнение 69 видов работ.

    В ведомстве пояснили, что ранее работодатели могли обходить ограничения, меняя названия должностей в штатном расписании. Например, несовершеннолетний мог фактически работать грузчиком, числясь «специалистом отдела погрузки». Новые меры призваны исключить такую возможность.

    Базовые нормы статьи 265 Трудового кодекса остаются неизменными, подчеркнули в Минтруде. Документ по-прежнему запрещает привлекать граждан младше 18 лет к подземным, вредным и опасным работам, а также к труду, наносящему ущерб здоровью и нравственному развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтруд предложил оплачивать услуги нянь из регионального материнского капитала. В тот же день глава ведомства сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    Ранее эксперты выявили нарушения прав подростков во время подработок.

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    8 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Катерина Туманова

    В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, следователи возбудили уголовное дело.

    Следователи отделения по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Трагедия произошла ранним утром 8 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.

    «Утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора.

    Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для выяснения причин возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека. Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве.

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    8 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о судьбе спасенной военными сироты из Константиновки

    Дядя и тетя решили оформить опеку над спасенной в Константиновке девочкой

    Tекст: Антон Антонов

    Дядя и тетя оформят опеку над девочкой Софией, спасенной российскими военными при освобождении Константиновки, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Мы на протяжении нескольких месяцев занимаемся Сониной судьбой. Нашли дядю, который оформляет опеку в настоящий момент», – сказала Львова-Белова в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

    По ее словам, главной сложностью стало отсутствие у девочки каких-либо документов, из-за чего потребовалось время на установление ее личности через суд, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что в конце октября София вместе с дядей и тетей приедет в Москву, где родственники заберут ее к себе.

    «И, в общем, с заездом в гости к нам, потому что мы настолько уже, мне кажется, сроднились и с Сонечкой, и с ее родственниками, что хочется их лично обнять», – добавила детский омбудсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бойцы Южной группировки войск эвакуировали десятилетнюю девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

    Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    10 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    В Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге 12-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как мать попыталась напоить его кислотой и сбросить в водоем.

    Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь, сообщает телеканал 78.ru.

    У пострадавшего диагностированы ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у школьника может быть аутизм.

    Преступление произошло у Дудергофского озера. Женщина насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, столкнула в воду и скрылась. Несмотря на травмы, ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.

    Подозреваемая работала искусствоведом и урбанистом, а также вела блог для мам. Помимо пострадавшего мальчика, она воспитывает двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке. Ранее правоохранительные органы обвинили иностранку в Подмосковье в попытке отравления сына уксусом.

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