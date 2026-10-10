Поставки российского СПГ в Испанию упали до нуля впервые за пять лет

Испания в сентябре впервые за пять лет не закупила российский СПГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в сентябре текущего года сократились до нуля по сравнению с 1 128 ГВт-ч за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

При этом королевство заметно увеличило закупки СПГ из США – до 13 461 ГВт-ч против 7 448 ГВт-ч в сентябре 2025 года. Другим важным поставщиком газа стал Алжир, экспортировавший 8 172 ГВт-ч. По данным газеты «El Periodico», отсутствие поставок из России зафиксировано впервые за пять лет.

Всего с января по сентябрь 2026 года Испания приобрела 41 576 ГВт-ч российского СПГ, что составляет 15,2% от общего объема. По итогам девяти месяцев Россия стала третьим ключевым поставщиком этого топлива в европейскую страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов. При этом еще в четверг стоимость топлива на европейских биржах приблизилась к 924 долларам.

В прошлом месяце цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.