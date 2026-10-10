Мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Шебекине

Tекст: Вера Басилая

Мужчина пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщает оперштаб Белгородской области в соцсети Max.

«Количество пострадавших в результате атаки FPV-дрона в городе Шебекино увеличилось до двух. В городской больнице № 2 г. Белгорода оказали помощь мужчине с акубаротравмой, он отпущен домой», – говорится в сообщении оперштаба.

В результате атак дронов также были зафиксированы повреждения транспортных средств и построек в нескольких населенных пунктах Белгородской области, включая села Нежеголь, Белянка, Сергиевка, Смородино, Глотово, Посохово, Шелаево, Борки, Гладково и Ближнее, а также в хуторе Первомайский и поселке Красная Яруга.

При ударах ВСУ за сутки в ЛНР погибли четыре человека.

В пятницу женщина погибла после удара дрона ВСУ по автомобилю в Шебекине.

В тот же день супружеская пара стала жертвой обстрела со стороны ВСУ в Белгородском районе.



