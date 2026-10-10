В Туве ликвидировали напавшего на пастуха медведя

Госкомохотнадзор: В Туве ликвидирован напавший на человека медведь

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Барун-Хемчикском кожууне Тувы охотничьи инспекторы ликвидировали медведя, напавшего на человека. Инцидент произошел в 36 км от Орлиного перевала, в районе местечка Ак. Дикое животное вышло к человеку и напало на местного жителя, пасшего скот, сообщил Госкомохотнадзор региона.

В ведомстве уточнили, что пострадавший получил ранения. Ему своевременно оказали медицинскую помощь и обработали раны, госпитализация не потребовалась, мужчину отпустили домой.

Для обеспечения безопасности населения и предотвращения угрозы инспекторы совместно с администрацией района провели операцию по ликвидации хищника. В ней участвовали семь человек и две единицы техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Тувы опровергли появление медведя около школы в Кызыле. В той же Туве охотники застрелили медведя, растерзавшего московского тренера.

А в прошлом месяце правительство России начало готовить меры в связи с нападениями медведей.