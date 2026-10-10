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    10 октября 2026, 15:49 • Новости дня

    Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир, столичная Госавтоинспекция сообщила о происшествии на Сколковском шоссе.

    На западе Москвы произошла авария, в результате которой погибла пассажирка мотоцикла, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

    По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

    «В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», – сообщили в Госавтоинспекции.

    В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе ребенок погиб в аварии на западе Москвы.

    В прошлое воскресенье мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.

    До этого в аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек.

    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Москвы временно лишились возможности вызвать такси из-за неполадок в работе сервиса «Яндекс Go».

    В Москве зафиксирован масштабный сбой в работе популярного приложения для заказа такси «Яндекс Go», из-за которого пользователи временно лишились возможности воспользоваться услугами сервиса, передает РИА «Новости».

    При попытке вызвать машину на экранах смартфонов появляется системное уведомление, информирующее о том, что прямо сейчас заказать такси не получится, и предлагающее повторить попытку примерно через пять минут.

    Информацию о неполадках также подтверждает статистика специализированного сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно его данным, только за последний час клиенты оставили около 1,6 тыс. жалоб на плохую работу мобильного приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

    В четверг пользователи в России пожаловались на неполадки в работе «Яндекс Почты».

    В сервисах компании начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    9 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Суд отказался арестовать следователя по делу о пропаже украшений Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении полномочий из-за пропажи изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) ювелирных изделий.

    Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство об избрании меры пресечения следователю Никите Тулупову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.

    Тулупову инкриминируется превышение должностных полномочий. По данным следствия, он не приобщил к материалам дела данные о ювелирных изделиях, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Ранее в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд решил заново рассмотреть уголовное дело Чекалиной.

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    10 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила десять дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. В результате атаки был ранен мужчина.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    8 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

    СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.

    Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

    Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

    Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

    В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

    В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.

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    9 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Суд взыскал с производителя лекарств «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Суд по иску ФАС взыскал с компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и постановил взыскать с фармацевтической компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

    «Суд решил взыскать с ООО «Аксельфарм» в федеральный бюджет доход в размере 566 951 059 рублей 34 копейки… полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства», – огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна, передает РИА «Новости».

    В ноябре 2024 года ФАС предписала компании перечислить в бюджет незаконный доход от продажи дженерика противоопухолевого препарата «Осимертиниб». Оригинал лекарства защищен патентом шведской AstraZeneca, которая продает в России препарат под названием «Тагриссо».

    Попытки «Аксельфарма» оспорить решение о нарушении антимонопольного законодательства закончились отказом в судах.

    На прошлой неделе суд взыскал с фармкомпании «Аксельфарм» еще 514 млн рублей. В прошлом месяце ФАС подала иск на 961 млн рублей к этому же производителю лекарств.

    В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.


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    9 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку 15 БПЛА на подлете к столице, сообщил Собянин в Max. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Других подробностей градоначальник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников.

    Ранее российские военные сбили 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

    В понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    9 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Устроивший массовое ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Скрывшийся после массового ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей в Москве и скрывшийся с места, явился в полицию и признал свою вину, сообщили в управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел в четверг около 19.00 мск в проезде Невельского. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с Citroen, после чего его машина опрокинулась, зацепив Mazda и несколько припаркованных транспортных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Виновник скрылся с места аварии. Полиция установила, что это 19-летний молодой человек. «Позже он прибыл в ОГИБДД, признал вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий», – добавили в МВД.

    На опубликованном видео молодой человек пояснил, что взял автомобиль у друга для личных нужд и попал в аварию из-за небольшого опыта вождения.

    В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

    В четверг автомобиль Toyota повредил четыре машины на улице Крузенштерна в Москве, а водитель скрылся.

    В прошлом месяце в ДТП на Ленинградском проспекте увеличилось число пострадавших.

    В начале сентября блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    10 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Бросившая бокал в голову посетителя концерта москвичка получила условный срок

    Москвичка получила три года условно за брошенный в посетителя концерта бокал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд назначил три года лишения свободы условно женщине, которая на концерте группы «Марсель» бросила бокал с напитком в голову мужчине из-за направленной на нее камеры.

    В Москве осудили женщину, бросившую бокал в посетителя концерта группы «Марсель». Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок. В пользу потерпевшего взыскана компенсация, но сумма выплат не оглашается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Пострадавший мужчина пришел на концерт группы «Марсель» с женой и семьей сестры. Он снимал происходящее на камеру GoPro и направился к бару. В толпе камера оказалась направлена на неизвестную девушку, которая начала толкать его, ударила телефоном, а затем бросила в голову бокал с напитком.

    Осколки попали в голову пострадавшего, проверяя рану, он порезал руку. Мужчину госпитализировали и наложили швы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушка вину не признала, заявив, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Петербурге освободил актрису Дроздову от наказания. В январе было открыто уголовное дело после обнаружения школьницей иголки в шоколадке в Калуге. В прошлом году гособвинение запросило условный срок для экс-судьи Тришкина.

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    8 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасены три человека

    МЧС: Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Игарском проезде на северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в квартире жилого дома, в результате которого были спасены три человека, сообщили в столичном ГУ МЧС.

    Пожар произошел на втором этаже 17-этажного дома, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России. «В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Игарский проезд, дом 13. Принятыми мерами загорание было оперативно ликвидировано. Спасены три человека», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в четверг квартира загорелась в 17-этажном жилом доме в Москве.

    В июле при пожаре в центре Москвы пострадал один человек. В апреле при пожаре в московском жилом доме пострадали трое.

    В феврале спасатели вывели десять человек из горящей многоэтажки в столице.

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    8 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль авиацию в Московском регионе

    Минтранс и Росавиация взяли под контроль работу авиации в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне введенных ограничений в столичных аэропортах Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе.

    Минтранс и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе. Это было сделано на фоне введенных ограничений в столичных аэропортах.

    «Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – сообщает Росавиация.

    Сейчас аэропорт Жуковский функционирует по согласованию с соответствующими органами. При этом Внуково, Шереметьево и Домодедово полностью открыты на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве подчеркнули, что введенные в аэропортах ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Транспортная прокуратура начала проверку после ограничений в аэропортах Москвы.

    В воскресенье Домодедово и Шереметьево переходили на обслуживание рейсов по согласованию.

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    9 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Анонсировано увеличение стоимости проезда по МСД в часы пик

    Дептранс Москвы: Проезд по МСД в часы пик подорожает до 25 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована на шесть рублей, сообщил департамент транспорта Москвы.

    «С 16 октября на шесть рублей будет проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в рабочие дни – до 25 рублей за участок», – сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. При этом стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти сообщили об увеличении стоимости проезда по МСД в часы пик.

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