Криштиану Роналду временно отстранили от матчей за сборную Португалии

Tекст: Тимур Шайдуллин

41-летний форвард Криштиану Роналду временно отстранен от игр за сборную Португалии по футболу. Об этом пишет A Bola со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию.

«Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации начал дисциплинарное разбирательство в отношении Криштиану Роналду после его самовольного отъезда с тренировочного сбора национальной команды. Игрок официально отстранен от игр», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии в середине тренировочного сбора. Футболист объяснил это тем, что главный тренер Жорже Жезуш нарушил данные ему обещания: оставил его на скамейке запасных в матче с норвежцами, хотя перед этим попросил готовиться к выходу на поле.

Согласно регламенту, за самовольный отъезд игрок может быть отстранен на срок от одного до шести месяцев и оштрафован на сумму от 500 до 1 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце футболист покинул расположение национальной команды. Позже нападающий подтвердил свой окончательный уход из нее. А уже во вторник Роналду извинился и заявил о возвращении в сборную Португалии.