В результате стрельбы в американском штате Пенсильвания погибли девять человек

CBS: Девять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Пенсильвания

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как минимум девять человек, включая двух детей, погибли в результате стрельбы в штате Пенсильвания в США. Подозреваемый в совершении преступления покончил с собой, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия вечером в пятницу после поступления сообщений о выстрелах. В местной полиции заверили, что в настоящее время угрозы для общественной безопасности нет. По факту произошедшего начато расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на уличной вечеринке в городе Вена на юге Джорджии в США были застрелены два человека, а десятки получили ранения.

До этого в американском Балтиморе 12-летняя девочка стала случайной жертвой перестрелки между двумя мужчинами, не поделившими парковочное место возле стадиона. А в апреле при массовой стрельбе в американской Луизиане погибли восемь детей.



