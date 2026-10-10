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    10 октября 2026, 14:54 • Новости дня

    Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новокузнецке завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала 6 октября, сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.

    Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.

    Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.

    А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.

    10 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости

    Тува, Чечня и Ингушетия показали самый высокий уровень рождаемости в России

    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России зафиксированы в Туве и Чечне по итогам исследования Агентства стратегических инициатив.

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило аналитический доклад о качестве жизни в российских регионах за 2025 год. В нем проанализированы три показателя рождаемости на основе данных Росстата, передает РИА «Новости».

    В среднем по стране число рождений на тысячу женщин фертильного возраста составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в группе от 30 до 34 лет равен 66,5 на тысячу женщин, а в возрасте от 35 до 39 лет достигает 38,4.

    Тува и Чечня вошли в первую тройку по каждому из этих показателей. Ингушетия оказалась в числе лидеров по числу рождений на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 и от 35 до 39 лет, а Республика Алтай отличилась высокими результатами в возрастной группе 30–34 года. Средние значения регионов-лидеров превышают общероссийские показатели в 1,6–1,8 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в России. Летом вице-премьер заявила о росте рождаемости в 20 регионах.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России.

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    9 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Полиция с помощью дрона с тепловизором нашла пропавшего в Рязани мальчика

    Tекст: Антон Антонов

    В Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    «Мальчик найден живым сотрудниками полиции с помощью дрона с тепловизором», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани.

    Сообщалось, что ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    После массовой драки подростков у торгового центра в Петербурге возбуждено дело

    СК: В Петербурге возбудили дело после массовой драки подростков у ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после конфликта с участием группы молодых людей возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга.

    Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после массовой драки подростков около ТЦ в Приморском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о потасовке в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    По предварительным данным, конфликт начался в среду в помещении торгового комплекса, после чего переместился на прилегающую территорию у дома 17 по Коломяжскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    К моменту прибытия полицейских участники инцидента успели покинуть место происшествия. В настоящее время устанавливаются их личности и все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ярославле также произошла массовая драка подростков. Ранее в Саратове двое несовершеннолетних пострадали в ходе потасовки у торгового центра.

    А в 2025 году в Москве суд арестовал 20 участников массового конфликта в районе Прокшино.

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    8 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    В Самаре погиб катавшийся на трамвае ребенок-зацепер

    Tекст: Вера Басилая

    В Самаре мальчик погиб под колесами трамвая после того, как попытался прокатиться на сцепном устройстве между вагонами, сообщили в региональном управлении МВД.

    В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что трагический инцидент произошел на остановке «10-й микрорайон», когда ребенок пытался проехать между первым и вторым вагонами, передает ТАСС.

    В региональном главке МВД добавили, что подросток скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

    В июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

    В Ленинградской области подросток-зацепер погиб после падения с электропоезда.

    Ранее правоохранители задержали троих молодых людей, которые для съемки видеороликов бегали по крышам вагонов в метро Москвы.

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    7 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    По итогам рейда в Челябинской области решили выдворить почти 100 мигрантов

    МВД: В ходе операции «Нелегал» в Челябинской области выявили более 700 нарушений

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть дней проведения операции «Нелегал» в Челябинской области правоохранительные органы выявили свыше 700 правонарушений и приняли решение выдворить 96 иностранных граждан, сообщило региональное ГУ МВД.

    Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии пресекли правонарушения в миграционной сфере в рамках операции «Нелегал», сообщает ГУ МВД по Челябинской области в «Максе».

    В ходе проверки стражи порядка выявили 11 административных правонарушений. Среди них оказались нарушения правил пребывания на территории России, незаконная трудовая деятельность и уклонение от медицинского освидетельствования. В отношении трех иностранцев приняты решения о принудительном выдворении из страны. Доставленных проверили по оперативным базам с использованием биометрических терминалов.

    Всего за шесть дней операции «Нелегал» в Челябинской области задокументировано 41 преступление и более 700 административных правонарушений, возбуждено 33 уголовных дела. Полицейские приняли 96 решений о выдворении мигрантов, а 79 иностранцам закрыли въезд в Россию. Также были задержаны два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в розыске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали десятки нелегальных мигрантов у станции метро в Москве.

    Совет Федерации одобрил закон о выдворении иностранцев за дискриминацию.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах расширить основания для высылки нарушителей.

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    8 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ

    Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для несовершеннолетних

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты России обновило механизм охраны труда несовершеннолетних, запретив выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по названиям профессий.

    Минтруд России утвердил обновленный механизм охраны труда подростков, передает РИА «Новости». Он вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Реформы направлены на совершенствование подходов к безопасности несовершеннолетних на рабочих местах. Вместо прежней модели, опиравшейся на перечень запрещенных профессий, документ вводит прямой запрет на выполнение 69 видов работ.

    В ведомстве пояснили, что ранее работодатели могли обходить ограничения, меняя названия должностей в штатном расписании. Например, несовершеннолетний мог фактически работать грузчиком, числясь «специалистом отдела погрузки». Новые меры призваны исключить такую возможность.

    Базовые нормы статьи 265 Трудового кодекса остаются неизменными, подчеркнули в Минтруде. Документ по-прежнему запрещает привлекать граждан младше 18 лет к подземным, вредным и опасным работам, а также к труду, наносящему ущерб здоровью и нравственному развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтруд предложил оплачивать услуги нянь из регионального материнского капитала. В тот же день глава ведомства сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    Ранее эксперты выявили нарушения прав подростков во время подработок.

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    8 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Катерина Туманова

    В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, следователи возбудили уголовное дело.

    Следователи отделения по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Трагедия произошла ранним утром 8 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.

    «Утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора.

    Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для выяснения причин возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека. Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве.

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    8 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о судьбе спасенной военными сироты из Константиновки

    Дядя и тетя решили оформить опеку над спасенной в Константиновке девочкой

    Tекст: Антон Антонов

    Дядя и тетя оформят опеку над девочкой Софией, спасенной российскими военными при освобождении Константиновки, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Мы на протяжении нескольких месяцев занимаемся Сониной судьбой. Нашли дядю, который оформляет опеку в настоящий момент», – сказала Львова-Белова в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

    По ее словам, главной сложностью стало отсутствие у девочки каких-либо документов, из-за чего потребовалось время на установление ее личности через суд, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что в конце октября София вместе с дядей и тетей приедет в Москву, где родственники заберут ее к себе.

    «И, в общем, с заездом в гости к нам, потому что мы настолько уже, мне кажется, сроднились и с Сонечкой, и с ее родственниками, что хочется их лично обнять», – добавила детский омбудсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бойцы Южной группировки войск эвакуировали десятилетнюю девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

    Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.

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    10 октября 2026, 12:17 • Новости дня
    МВД объявило в розыск приемного правнука Брежнева

    МВД объявило в розыск попавшего в украинский плен приемного правнука Брежнева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В базе розыска Министерства внутренних дел России появилась карточка с данными Антона Милаева, который является приемным правнуком бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

    МВД объявило в розыск 46-летнего Антона Милаева. Его называют приемным правнуком бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Информация о розыске Антона Милаева по неизвестной уголовной статье появилась в базе данных правоохранительных органов, передает РБК.

    Милаев родился в 1980 году в Москве. Он приходится внуком известному артисту цирка Евгению Милаеву, который был первым мужем дочери советского лидера Галины Брежневой.

    В 2025 году мужчина отправился в зону проведения спецоперации на Украине в качестве сапера, а после ноября перестал выходить на связь. В 2026 году выяснилось, что он попал в плен к украинским военным на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генерал ФСБ Александр Михайлов сообщил об использовании украинской армией российских пленных в качестве управляемых смертников. Ранее боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

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    10 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    В Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге 12-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как мать попыталась напоить его кислотой и сбросить в водоем.

    Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь, сообщает телеканал 78.ru.

    У пострадавшего диагностированы ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у школьника может быть аутизм.

    Преступление произошло у Дудергофского озера. Женщина насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, столкнула в воду и скрылась. Несмотря на травмы, ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.

    Подозреваемая работала искусствоведом и урбанистом, а также вела блог для мам. Помимо пострадавшего мальчика, она воспитывает двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке. Ранее правоохранительные органы обвинили иностранку в Подмосковье в попытке отравления сына уксусом.

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    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

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    9 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экс-начальника отдела миграции Ялты и его заместителя осудили за взятки

    Экс-руководители отдела миграции Ялты получили до 18,5 года колонии за взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя к лишению свободы на сроки от 17 до 18,5 года за незаконную легализацию иностранных граждан, сообщили в СК.

    Бывшего руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя признали виновными в организации незаконной миграции, создании преступного сообщества и получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

    По решению суда бывший начальник отдела проведет 18 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Его заместитель приговорен к 17 годам лишения свободы.

    Следствие установило, что осенью 2016 года руководитель отдела создал преступную группу. Сообщники получали незаконные вознаграждения за ускоренную регистрацию иностранцев в Крыму и их последующую легализацию путем выдачи российского гражданства.

    К этой деятельности были привлечены другие сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, которые предоставляли жилье для фиктивной регистрации и выступали посредниками. За время работы схемы участники преступного сообщества получили взятки на сумму более 1,4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

    До этого сотрудники МВД во время рейда на одной из станций московского метрополитена впервые применили новейшие технологии поиска нарушителей, выявив около 140 нелегальных мигрантов.

    Весной глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте выявляемости схем незаконной миграции на треть.

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    9 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязани начались поиски четырехлетнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на отряд «ЛизаАлерт».

    Рост мальчика – 98 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения на нем были черные штаны, серая кофта с рисунком и белые кроссовки. В опубликованной ориентировке отмечается, что для поисков ребенка требуется помощь добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей.

    В апреле в Новосибирске объявили поиски пропавшего девятилетнего мальчика.

    В конце марта волонтеры нашли живым пропавшего в Карелии 11-летнего ребенка.

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    8 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе акции протеста на площади Бастилии в Париже между участниками студенческих и профсоюзных объединений и полицией произошли столкновения.

    Французские стражи порядка использовали водомет для разгона демонстрантов в Париже. Там на акции протеста студенческих и профсоюзных объединений произошли столкновения митингующих с органами правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала LCI.

    Некоторые участники акции начали бросать в полицейских камни и другие предметы. В ответ правоохранители применили водомет, стоявший на въезде на площадь Бастилии.

    Демонстранты в черных балахонах пытались прикрыться деревянными панелями, однако мощная струя воды сбила нескольких из них с ног. При этом другая часть протестующих с флагами профсоюзов смогла спокойно покинуть площадь по улице Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Франции также применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте. Кроме того, полиция впервые использовала на протестах ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Суд в Самарской области арестовал обвиняемого в истязании детей вожатого

    Суд на два месяца арестовал вожатого за истязание детей в лагере в Сызрани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Самарской области заключил под стражу на два месяца молодого человека, который работал вожатым в детском лагере в Сызрани и обвиняется в истязании воспитанников, сообщило региональное управление СК России.

    В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По версии следствия, летом 2026 года молодой человек работал воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани. Установлено, что он неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали в Сызрани вожатого, подозреваемого в избиении детей с аутизмом.

    В понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания несовершеннолетних в лагере в Самарской области.

    Летом в России ужесточили правила отбора вожатых в детские лагеря.

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