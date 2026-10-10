Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе

Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.

Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.

Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.

А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.