МИД призвал защититься от вмешательства в дела стран через Starlink

МИД: Для защиты от вмешательства через Starlink нужны решения на уровне МСЭ

Tекст: Вера Басилая

«Единственный ответ, который мы видим – это МСЭ, Международный союз электросвязи. В рамках МСЭ мы должны принимать какие-то координированные и коллективные решения, нацеленные на то, чтобы купировать эту проблему», – приводит слова Васильева РИА «Новости».

Васильев отметил, что масштаб проблемы значителен: с угрозой вмешательства во внутренние дела через системы Starlink уже столкнулись более десяти стран. Заявление прозвучало на дискуссии «НГСО-системы связи: от национальных амбиций к региональному сотрудничеству» в рамках II Глобального цифрового форума в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России указал на использование Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле.

В понедельник МИД обвинил Starlink во вмешательстве в дела государств.

В мае МИД сообщил, что Пентагон использует эту систему для вмешательства в дела других стран.