После пожара на крыше многоэтажки в Уфе завели уголовное дело

СК: После пожара на крыше дома в Уфе возбуждено уголовное дело

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи начали расследование инцидента в доме на улице Рихарда Зорге в Уфе. В отношении ответственных за соблюдение требований безопасности лиц возбудили уголовное дело о нарушении правил при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба, сообщает СУ СК по региону.

Возгорание шатровой кровли пятиэтажного здания произошло 9 октября во время капитального ремонта. Из дома эвакуировали более 40 человек, а двоих работавших на крыше мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии.

Площадь пожара достигла почти 900 кв. м, уточнили в прокуратуре Башкирии. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины происшествия и точный размер ущерба, причиненного собственникам квартир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при пожаре на крыше дома в Уфе пострадали два человека. Ранее уголовное дело завели после гибели трех детей на пожаре в Дагестане. В мае при возгорании в Уфе также погибли три человека.