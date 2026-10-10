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    10 октября 2026, 14:34 • Новости дня

    Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности

    Минздрав Турции предложил продавать сигареты по удостоверению личности

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.

    Власти Турции намерены внести соответствующий законопроект в парламент в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», – заявил Мемишоглу.

    Министр отметил, что порядок проверки личности и сроки вступления новых правил в силу пока не уточняются. В прошлом году в стране было продано около 160 млрд сигарет, а годовой оборот рынка составил 20–30 млрд долларов.

    Мемишоглу добавил, что 80% жителей Турции хотят отказаться от курения, поэтому власти планируют сделать эту привычку менее заметной в общественной жизни.

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Летом Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии.


    9 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море

    Milliyet: Анкара предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море с созданием отдельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов.

    Анкара разработала проект обеспечения безопасности судоходства, который предусматривает открытие маршрута для украинских кораблей к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских – вдоль Грузии и Турции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

    Сейчас стороны продолжают консультации по предложенному документу. Издание отмечает, что в случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке 2022 года, которое охватит все коммерческие суда и обяжет прекратить атаки на них.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке переговоров по прекращению огня в Черном море при посредничестве Турции и ООН. «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – заявил он.

    Президент Турции Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства и подтвердил готовность Анкары способствовать прямым контактам Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов.

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди пострадавших при обрушении жилого дома в Стамбуле граждан России нет, сообщили в российском генконсульстве.

    «По предварительным данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших нет. Обращения на телефон дежурного генконсульства не поступали», – заявили в генконсульстве, передает ТАСС.

    В результате ЧП погибли два человека, десять, в том числе трое детей, спасены, сообщает TRT Haber. Спасатели продолжают поиски трех человек, находящихся под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле при обрушении дома погиб человек. Под завалами семиэтажного дома начали поиски семи человек.

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    8 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Фидан: Турция не намерена отправлять войска в другие страны для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, поэтому Анкара не намерена отправлять свои войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – сказал Фидан, передает ТАСС.

    Министр добавил, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения развивается, и военные делегации определят необходимые меры обороны для Саудовской Аравии, а также возможный вклад Пакистана и Турции. По его словам, королевство уже обладает крупной военно-технической инфраструктурой, однако сторонам необходимо совместное планирование и проведение операций.

    Фидан подчеркнул, что Анкара делает все возможное для урегулирования ситуации путем мира и диалога. Он отметил, что Турция рассматривает атаки хуситов в более широком региональном контексте, стараясь понять возможные политические шаги на фоне конфликта Ирана и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о планах Анкары создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в королевстве.

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    8 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку

    Первый контур энергоблока №1 АЭС «Аккую» прошел проверку на прочность

    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый контур реакторной установки энергоблока № 1 АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции, успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    В сообщении компании «Аккую нуклеар» говорится, что по итогам испытаний были достигнуты критерии, заложенные проектом реакторной установки ВВЭР-1200, передает ТАСС.

    В первый контур входят реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод. Во время испытаний давление в системе повысили до 24,5 МПа, что в полтора раза превышает рабочее давление установки. Температура воды достигала 135 °C.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что успешное завершение испытаний стало важным шагом к физическому пуску энергоблока. По его словам, от надежности первого контура зависит безопасность работы всей станции.

    АЭС «Аккую» – первая атомная станция в Турции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Это первая в мире АЭС, строящаяся по модели «строй-владей-эксплуатируй».

    Ранее глава Минэнерго Турции и гендиректор Росатома обсудили ход строительства АЭС «Аккую».

    Летом Алексей Лихачев заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке.

    В январе готовность первого энергоблока оценивалась в 99%.

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    8 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции

    Россия представила лунную программу на астронавтическом конгрессе в Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению Луны на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в турецком Белеке.

    Совместный доклад об актуальных задачах исследования спутника Земли автоматическими аппаратами в рамках национального проекта «Космос» подготовили ИКИ РАН, госкорпорация «Роскосмос» и НПО имени Лавочкина. Презентация состоялась в рамках секции «Луна», передает «Интерфакс».

    «В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта «Космос», основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества», – сообщили в институте.

    По данным специалистов, на пленарной сессии обсуждались исследования, необходимые для новых пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на поверхности Луны. Сотрудники института также выступают в секциях, посвященных Марсу, проектированию планетных миссий, образованию и нормативному регулированию космической деятельности.

    Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Турции, собрав более 10 тыс. участников, включая глав космических агентств и руководство профильных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы.

    Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

    Глава лунной базы НАСА рассказал о пользе взаимодействия с Россией.

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    8 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе Малтепе в Стамбуле обрушились два этажа шестиэтажного здания, под завалами могут находиться люди, сообщают местные СМИ.

    Инцидент произошел в четверг утром в районе Малтепе, под завалами находятся люди, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

    По неизвестным причинам обрушились два первых этажа дома, где расположены коммерческие лавки. В районе 7.00 мск они были закрыты.

    К месту происшествия направлены бригады спасателей и машины скорой помощи, проводится эвакуация жителей. Информации о жертвах пока не поступало. По данным телеканала, из-под завалов живым извлекли ребенка, он госпитализирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре при обрушении жилого дома в Газе погибли 11 человек.

    В июле в Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме.

    В апреле при обрушении дома в Сызрани пострадали 12 человек.

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    9 октября 2026, 20:48 • Новости дня
    Глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС

    МИД Турции: Фидан провел закрытую встречу с делегацией ХАМАС в Анкаре

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре закрытую встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем его политбюро Халилем аль-Хайей.

    Встреча турецкого министра с представителями палестинского движения прошла в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Министр Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с делегацией ХАМАС во главе с руководителем политбюро движения Халилем аль-Хайей», – заявили в пресс-службе МИД Турции.

    Подробности переговоров и их повестка официально не раскрываются. Отмечается, что встреча прошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и продвижению следующего этапа мирного плана.

    Халиль аль-Хайя возглавил политбюро ХАМАС в июле 2026 года. Он участвует в переговорах о прекращении огня и дальнейшем урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе.

    В прошлом году телеканал Al Jazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана урегулирования.

    Лидер движения в Газе заявил о бессмысленности переговоров при осаде анклава.

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    9 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турецкая футбольная федерация (TFF) решила прекратить сотрудничество с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой на посту главного тренера национальной команды.

    «Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды господином Винченцо Монтеллой», – говорится в сообщении федерации, которое передает РИА «Новости».

    Ранее издание Milliyet сообщило о решении TFF расторгнуть контракт с Монтеллой из-за поражений команды во всех четырех матчах группового этапа Лиги наций. После поражения от сборной Италии в понедельник со счетом 1:3 руководство федерации окончательно решило уволить 52-летнего итальянца.

    Монтелла возглавлял сборную Турции с 2023 года. Команда под его руководством провела 40 матчей, одержав 21 победу, потерпев 14 поражений и пять раз сыграв вничью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа».

    В июле Юрген Клопп был назначен главным тренером футбольной сборной Германии.

    Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу.

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    8 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Глава МИД Фидан исключил отправку турецких войск за рубеж для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным и Анкара не намерена направлять армию в другие страны для участия в наступательных действиях.

    Турция не планирует участвовать в наступательных операциях за рубежом, поскольку соглашение Мекканского альянса предусматривает лишь коллективную защиту, пишет ТАСС.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – заявил Фидан на пресс-конференции в Анкаре с венгерской коллегой Анитой Орбан.

    Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сотрудничество в рамках соглашения активно развивается. По его словам, военным делегациям предстоит определить, какие меры защиты необходимы Саудовской Аравии в оперативной зоне, а также оценить возможный вклад Пакистана и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Турции опровергли информацию о создании военной базы в Саудовской Аравии.

    Издание Turkiye сообщило о планах Анкары по размещению такого объекта.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска на саудовской территории.

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    9 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе

    Эрдоган заявил о бездействии санкционных механизмов по ситуации в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные судебные и санкционные механизмы не работают должным образом в отношении ситуации в секторе Газа, несмотря на гибель палестинцев и нарушения перемирия.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отсутствие должной реакции мирового сообщества на события в секторе Газа. По его словам, международные санкционные и судебные механизмы не работают должным образом, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, мы видим, что перед лицом этой трагической картины международное сообщество не дает необходимой реакции», – подчеркнул политик на Международном саммите по вопросам правосудия.

    Эрдоган отметил, что за три года конфликта в Газе погибли тысячи палестинцев, среди которых в основном дети и женщины, разрушены школы, университеты, больницы и религиозные учреждения. По его данным, после вступления в силу перемирия в октябре 2025 года израильские силы неоднократно его нарушали, что привело к гибели еще 1,5 тыс. человек и ранению более 5 тыс.

    Турецкий лидер также обратил внимание на продолжение строительства израильских поселений и нападения в Иерусалиме. Он напомнил о шагах Анкары, включая иск в Международный суд ООН, прекращение торговли с Израилем и требование арестов виновных в нападении на «Глобальную флотилию Сумуд». «Это испытание на человечность для всего мира», – заключил Эрдоган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

    До этого Эрдоган обвинил израильское правительство в зависимости от войны и предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции.

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    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


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    8 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Под завалами семиэтажного дома в Стамбуле начали поиски семи человек

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Стамбула в ночь на четверг частично обрушился семиэтажный жилой дом, под завалами остаются семь человек.

    Три этажа дома в районе Малтепе обрушились в 05.40, передает РИА «Новости». Дом был построен в 1987 году, в нем проживают 33 человека.

    «В результате обрушения повреждены четыре квартиры… спасателям удалось извлечь из-под завалов пятерых. Еще семеро остаются под обломками, с четырьмя из них установлен контакт, троих ищут», – заявил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле частично обрушился шестиэтажный дом.

    В марте в городе обрушились два здания. Из-под обломков извлекли восемь человек.

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    8 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    В Стамбуле при обрушении дома погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Как минимум один человек погиб в результате частичного обрушения жилого дома в стамбульском районе Малтепе, сообщили власти провинции.

    Три этажа семиэтажного дома обрушились в ночь на четверг. Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего, десять человек спасены, продолжаются поиски еще троих, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции.

    Префект района Эсин Кёймен сообщила, что два этажа обрушившегося здания были надстроены незаконно. По документам дом значился как пятиэтажный.

    Кёймен добавила, что жалоб на состояние здания, построенного в 1987 году, от жильцов не поступало, поэтому проверки не проводились. На первом этаже дома располагался магазин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле частично обрушился жилой дом.

    Под завалами спасатели начали поиски нескольких человек.

    Весной в турецкой столице из-под обломков рухнувших зданий извлекли восемь человек.

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    9 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Число погибших при обрушении дома в Стамбуле достигло пяти человек

    Число жертв при обрушении жилого дома в Стамбуле выросло до пяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате обрушения жилого дома в Стамбуле погибли пять человек, среди них пятилетний ребенок, спасательная операция завершена.

    «Спасательная операция завершена в 06:15 мск после извлечения из-под обломков тела последнего из пяти погибших», – сообщили власти провинции. Спасены девять жителей дома, эвакуированы 55 жителей трех близлежащих зданий, 44 из них временно размещены в гостиницах, передает РИА «Новости».

    В поисково-спасательной операции участвовали почти 800 человек.

    Три этажа семиэтажного дома, построенного в 1987 году, обрушились в ночь на четверг в районе Малтепе. Два этажа частично обрушившегося дома оказались нелегальной надстройкой, сообщала ранее префект района Эсин Кеймен. Россиян нет среди жертв и пострадавших, уточнили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в городе частично обрушился многоэтажный дом.

    Спасатели начали поиски семи человек под завалами семиэтажного дома.

    Генеральное консульство сообщило, что россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле.

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