Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности

Минздрав Турции предложил продавать сигареты по удостоверению личности

Tекст: Вера Басилая

Власти Турции намерены внести соответствующий законопроект в парламент в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

«Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», – заявил Мемишоглу.

Министр отметил, что порядок проверки личности и сроки вступления новых правил в силу пока не уточняются. В прошлом году в стране было продано около 160 млрд сигарет, а годовой оборот рынка составил 20–30 млрд долларов.

Мемишоглу добавил, что 80% жителей Турции хотят отказаться от курения, поэтому власти планируют сделать эту привычку менее заметной в общественной жизни.

С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

Летом Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии.



