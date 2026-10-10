Бывший глава управления лесного хозяйства Минобороны арестован за взятку

Бывшего начальника управления лесного хозяйства Минобороны отправили в СИЗО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного по делу о получении особо крупной взятки. Решение не было обжаловано, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержан Сергей Закаморный, которому по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник.

Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Сумма взятки не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку.

Ранее ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе. До этого офицера Минобороны арестовали за взятку при ремонте корабля Черноморского флота.