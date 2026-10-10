  • Новость часаТрамп призвал сменить Зеленского
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    Певица Приходько назвала навязывание украинского языка манипуляцией
    Синоптик пообещал в 2027 году раннюю весну и холодное дождливое лето
    СМИ: Делегацию Украины в Майами ошарашила сделка США и России
    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    10 октября 2026, 14:30 • Новости дня

    Бывший глава управления лесного хозяйства Минобороны арестован за взятку

    Бывшего начальника управления лесного хозяйства Минобороны отправили в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного обвинили в получении особо крупной взятки, он отправлен в СИЗО.

    Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного по делу о получении особо крупной взятки. Решение не было обжаловано, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержан Сергей Закаморный, которому по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник.

    Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Сумма взятки не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку.

    Ранее ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе. До этого офицера Минобороны арестовали за взятку при ремонте корабля Черноморского флота.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


    Комментарии (32)
    8 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации

    Евкуров: Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО

    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские войска разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации, предполагающую одновременный штурм и закрепление на рубежах.

    С началом контрбатарейной борьбы российские военные разработали новую тактику наступления, при которой одни подразделения штурмуют позиции противника, а другие закрепляются на занятых рубежах, рассказал он, передает ТАСС.

    «В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому. Вторая тема – это непосредственно продвижение войск, потому что мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах, чтобы остальные войска, которые двигаются дальше, могли это делать, не оглядываясь назад. Это тоже была новая форма боевых действий», – сообщил Евкуров в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг газета The Telegraph заявила об уязвимости систем ПВО Украины перед российской армией.

    В прошлом месяце российские войска нарастили темпы наступления в зоне спецоперации на Украине.

    Летом президент Владимир Путин связал удары противника по российской инфраструктуре с поражениями на передовой.

    Комментарии (5)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ

    В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат противника, которые вышли на открытый участок без бронезащиты.

    В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

    По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

    «Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

    Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

    Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

    В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

    Комментарии (5)
    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    Гендиректор парка «Патриот» Васильев признал вину по делу о взятке
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции на сумму 18 млн рублей, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее во время допроса он дал признательные показания», – заявил источник ТАСС.

    Днем ранее суд отправил Васильева под домашний арест как подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие полагает, что он получил взятку в сумме 18 млн рублей.

    По этому же делу проходят еще пять человек, включая первого заместителя гендиректора Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве и коррупции.

    Под домашним арестом также находятся Евгений Мариев, Владимир Наон и бизнесмен Евгений Зелькин.

    Предыдущий руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов лишился поста из-за уголовного преследования. В 2025 году суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей за мошенничество и служебный подлог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранительные органы арестовали заместителя главы парка «Патриот» за получение взятки в размере 18 млн рублей. Директор парка «Патриот» Игорь Васильев был задержан по делу о взятке, а Минобороны заявило о содействии следствию по делу парка «Патриот».

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет

    Глава фонда помощи ВСУ сообщил о потере самолетов из-за взрывов старых ракет

    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава фонда помощи Вооруженным силам Украины Тарас Чмут заявил, что украинская армия потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет.

    Украина лишилась нескольких самолётов из-за старых, еще советских ракет для перехвата реактивных дронов. По словам руководителя фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, из-за острого дефицита современных средств перехвата украинские военные вынуждены использовать устаревшие советские ракеты Р-73 и Р-60, сообщает канал «Военкоры Русской Весны».

    «Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», – рассказал Чмут.

    В результате нештатного срабатывания подобных боеприпасов Украина уже лишилась нескольких самолетов. При этом отказаться от использования устаревших ракет пока невозможно из-за отсутствия альтернатив.

    «Каждый раз, когда вы применяете старый боеприпас, есть большая или меньшая вероятность, что он сработает нештатно», – добавил Чмут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot. В прошлом месяце западные журналисты предрекли украинским войскам критический дефицит зенитных ракет зимой.

    Впрочем, об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины заявили еще летом.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 07:37 • Новости дня
    Завершено расследование дела о хищении у Минобороны более 13 млрд рублей

    Завершено расследование дела бывшего замминистра ДНР Мерваезовой

    Tекст: Антон Антонов

    Расследование уголовного дела о хищении у военного ведомства более 13 млрд рублей в течение почти десяти лет при строительстве по госконтрактам завершено, сообщают информационные агентства со ссылкой на соответствующие документы.

    Одной из десяти фигурантов стала бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Она оформила явку с повинной и заявила о готовности заключить сделку со следствием, передает ТАСС.

    «Выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении семи фигурантов, в том числе Мерваезовой, которой в окончательной редакции предъявлено обвинение в совершении шести преступлений», – говорится в материалах дела.

    В документах отмечается, что обвиняемая и ее защита уведомлены об окончании следственных действий и приступили к ознакомлению с материалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Мещанский суд Москвы избрал в отношении Мерваезовой меру пресечения в виде ареста по обвинению в мошенничестве. Мерваезову, как сообщил источник в правоохранительных органах, задержали в Пятигорске, после чего этапировали в Москву.

    Позднее суд изменил меру пресечения Мерваезовой на домашний арест.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ

    Российские инженеры создали уникальную защиту от РЭБ

    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» создал новые навигационные устройства для эффективной борьбы со средствами РЭБ противника, сообщил гендиректор организации Алексей Чадаев.

    «Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех», – рассказал Чадаев РИА «Новости».

    До этого максимальный предел подавления составлял 12 каналов.

    Новые технологии предназначены для использования на беспилотных летательных аппаратах и морских дронах.

    Их применение возможно и в гражданской сфере из-за повсеместного распространения систем РЭБ. Особое внимание разработчики уделили сохранению доступной стоимости изделий при увеличении их эффективности.

    В качестве успешного примера применения технологий генеральный Чадаев привел FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По его словам, этот аппарат уничтожил технику противника на миллиарды долларов при соотношении затрат один к 40.

    Разработчики стремятся к достижению технико-экономического превосходства над западными конкурентами, нанося максимальный ущерб при минимальных вложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0». В Ростехе создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

    В Китае разработали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов


    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Евкуров рассказал о нейтрализации украинской авиации в первые дни спецоперации

    Евкуров: Россия нейтрализовала украинскую авиацию в первые дни СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска полностью исключили применение авиации противника в первые дни специальной военной операции, заявил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

    «В начале СВО мы не вели классическую войну. Средства поражения и непосредственно сам бой, применение на тактическом уровне – все было сделано таким образом, чтобы исключить потери и ущерб населению», – заявил Евкуров, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что российская армия полностью исключила авиацию противника в первые дни спецоперации, и у Киева она так и не появилась. Об этом замминистра рассказал в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВКС ударили бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по пунктам дислокации ВСУ.

    Во вторник российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в Черниговской области.

    В прошлом месяце Польша поднимала в небо авиацию из-за якобы действий России на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    Лихачев: Санкции на рынке урана были бы чувствительнее нефтяных
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Трамп возмутился отказом присудить США Нобелевскую премию мира
    Институт нацпамяти Украины заявил о нехватке памятников Мазепе и Петлюре
    В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины