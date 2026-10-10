При атаке украинского беспилотника на Донецк пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадал мирный житель

Tекст: Вера Басилая

«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал мужчина 1970 года рождения», – заявил Кулемзин.

Мэр добавил, что при атаке также повреждены три автомобиля, газопровод и административное здание, передает РИА «Новости».

Кроме того, в многоквартирных домах было нарушено остекление 50 окон, а в образовательных учреждениях пострадали 55 оконных блоков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете БПЛА ВСУ на район девятиэтажек в Донецке.

Во вторник мирный житель получил ранения при аналогичной атаке в городе.

В Луганской народной республике за сутки при атаках украинских войск погибли четыре человека, еще пять мирных жителей получили ранения.