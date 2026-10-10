Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам более 27 млн рублей

В Москве 85-летний пенсионер отдал мошенникам 27 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей. В мессенджере пожилому мужчине поступило сообщение якобы от работодателя о грядущем звонке правоохранителей. Позже лжеполицейские убедили пенсионера снять все деньги, купить золотые слитки и отдать их курьерам вместе с деньгами от проданного имущества, сообщает прокуратура Москвы.

Как уточнили в прокуратуре, пожилой москвич находился полностью под контролем аферистов. По указанию телефонного куратора он занял средства у друзей, реализовал машину и гараж, после чего передал все наличные злоумышленникам.

В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам переводить средства или передавать их курьерам. Сейчас полиция разыскивает причастных к преступлению.

Ранее суд осудил москвичку за покушение на убийство по указке мошенников. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники придумали схему обмана пожилых людей с июльскими надбавками.