В Азербайджане подготовили закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Власти Азербайджана подготовили закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Tекст: Вера Басилая

Власти Азербайджана намерены принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистской и террористической в России). Ограничения затронут средства массовой информации, интернет, рекламу, кинематограф и образовательные учреждения, передает РИА «Новости».

Новый закон предусматривает ограничения на распространение соответствующего контента в СМИ, сети, рекламе, кино и образовательных учреждениях. Кроме того, под запрет может попасть распространение среди несовершеннолетних материалов, пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию.

За нарушение новых норм предполагаются штрафы, а при повторном игнорировании требований – административный арест. Для средств массовой информации предусмотрена приостановка деятельности, а иностранным изданиям могут аннулировать разрешение на работу в республике.

Ответственность будет распространяться в том числе на владельцев и руководителей медиа. Заявленной целью инициативы является защита несовершеннолетних от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

Летом Патриархия Грузии раскритиковала Европейский союз за требование отозвать аналогичный закон.

Грузия отказалась снимать этот запрет ради безвизового режима.