Песков: Путин с пониманием воспринял часть предложений США по Украине

Обсуждение украинского урегулирования заняло большую часть телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. Эту тему предложил обсудить американский лидер, сказал Песков, передает РИА «Новости».

«По инициативе Дональда Трампа большая часть телефонного разговора была посвящена украинскому урегулированию», – пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, состоявшаяся в пятницу беседа двух лидеров продолжалась полтора часа и прошла в дружественной атмосфере. Путин изложил меры, которые Россия принимает в ответ на атаки ВСУ. По словам российского лидера, попытка Киева помешать выборам в Госдуму сорвала возможность возобновить переговоры.

Другой темой разговора стали поставки российских нефтепродуктов. Трамп заявил о договоренности, предусматривающей поступление до 3 млн тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки в зависимости от состояния российских НПЗ. Для этих поставок Минфин США оформил исключение из санкций, которое действует до 7 апреля.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия досрочно снимет ограничения на экспорт дизеля. В октябре страна готова поставить 300 тыс. тонн топлива, в ноябре – 500 тыс., в декабре – до миллиона тонн. В дальнейшем ежемесячный объем может достичь 3 млн тонн. Новак подчеркнул, что потребности внутреннего рынка при этом будут полностью обеспечены.

С начала года Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров. Во время предыдущей беседы, состоявшейся 8 сентября, они обсудили результаты поездок американских представителей в Москву и Киев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Песков сообщил, что главной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование. Сенатор Алексей Пушков в субботу заявил, что договоренности по поставкам российского дизеля в США пробили брешь в санкционной политике Запада. В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива из России.