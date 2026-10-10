Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.