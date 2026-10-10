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    Российский дизель испытает на прочность санкционное единство Запада
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня

    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»

    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты

    Грузия нашла в соглашении по дизелю США и России подтверждение своей правоты

    Tекст: Вера Басилая

    Заключение «дизельного соглашения» США и Россией подтверждает правильность курса Грузии на отказ от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Все помнят, как в свое время, когда мы не ввели антироссийские санкции, против Грузии развернули огромную кампанию. На этом фоне мы видим ослабление рестрикций», – отметил Кобахидзе.

    По его словам, «еще раз проявилось, что мы приняли абсолютно рациональное, прагматичное, верное решение в свое время».

    «Это решение было безальтернативным», – заявил Ираклий Кобахидзе, комментируя соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Грузия участвует в международных санкциях против России и поддерживает Украину на всех площадках, но отказалась вводить двусторонние антироссийские санкции, руководствуясь своими национальными интересами.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    9 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Обворовывавшую пассажиров в Екатеринбурге этническую банду задержали в Перми

    В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте Екатеринбурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы задержали в Перми 11 участников этнической организованной преступной группы, которые занимались хищениями имущества у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.

    Группа состояла из шести мужчин и пяти женщин, сообщает СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, только 6 октября злоумышленники совершили порядка 13 хищений. Аналогичные преступления в общественном транспорте они совершали и в 2025 году.

    Разоблачение банды началось после расследования уголовных дел о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Речь идет об инцидентах 6 октября в трамвае на улице 8 Марта и на остановке на улице Свердлова в Екатеринбурге, где банда совершала хулиганские действия в отношении пассажиров и сотрудников транспортного предприятия.

    Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех подозреваемых под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы раскрыли этническую преступную группу на Урале и в Дагестане.

    Ранее суд Екатеринбурга продлил арест двум членам другой банды. Летом 2025 года задержанных в городе злоумышленников заподозрили в гибели 44 человек.

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    10 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов

    На юге России зафиксировали массовое нашествие мраморных клопов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Краснодарском крае и Дагестане отмечена аномальная активность мраморных клопов, которые массово проникают в жилые дома и автомобили местных жителей.

    С наступлением осени насекомые ищут места для зимовки, заполоняя машины и дома на юге страны, прячась в труднодоступных местах и забираясь в одежду, пишет «Российская газета» со ссылкой на SHOT.

    Мраморные клопы не кусают людей, поэтому не представляют прямой опасности для человека, однако они вредят плодовым растениям и выделяют резкий неприятный запах.

    Местные жители подчеркивают, что традиционные химические средства борьбы с насекомыми, такие как дихлофос, против этих клопов оказались совершенно бессильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов.

    Летом эксперт сообщил о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье. Ранее Франция обвинила Россию в причастности к распространению этих насекомых.

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    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

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    9 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области двое мужчин погибли и еще двое получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на легковой автомобиль.

    В селе Ясные Зори Белгородского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего двое мужчин скончались на месте от полученных травм, сообщает оперштаб региона в Max.

    Еще двух пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у второго выявлены осколочные ранения и ожоги головы, лица, а также грудной клетки. Отмечается, что атакованный автомобиль полностью сгорел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг женщина погибла при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Жертвой других ударов по региону в тот же день стал и ребенок.

    В среду мужчина получил ранения в результате атаки дрона на местное предприятие в области.

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    9 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязани начались поиски четырехлетнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на отряд «ЛизаАлерт».

    Рост мальчика – 98 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения на нем были черные штаны, серая кофта с рисунком и белые кроссовки. В опубликованной ориентировке отмечается, что для поисков ребенка требуется помощь добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей.

    В апреле в Новосибирске объявили поиски пропавшего девятилетнего мальчика.

    В конце марта волонтеры нашли живым пропавшего в Карелии 11-летнего ребенка.

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    10 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    В России отмечен спад числа звонков от телефонных мошенников

    Число звонков от телефонных мошенников в России заметно сократилось

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за первые девять месяцев 2026 года значительно сократилось количество потенциально опасных звонков от телефонных мошенников.

    Количество звонков от телефонных мошенников в России за январь – сентябрь текущего года существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».

    В компании «Билайн» за это время было зафиксировано 871 млн таких вызовов, что в три раза меньше показателя прошлого года. Сервис «МТС Защитник» выявил около 2 млрд спам-звонков и мошеннических вызовов, снижение составило 27%.

    Компания «Мегафон» зафиксировала 253,4 млн звонков от злоумышленников за девять месяцев. Для сравнения, в январе – сентябре 2025 года этот оператор выявил 581,9 млн подобных вызовов, а в 2024 году – 1,2 млрд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиян предупредили о новой волне мошенничества, связанной со счетчиками воды.

    В прошлом месяце МВД России сообщило, что мошенники начали шантажировать вернувшихся из-за границы граждан. Ранее злоумышленники начали запугивать россиян блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга.

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    9 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 62 украинских дрона над 14 регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата над 14 регионами страны, сообщило Минобороны.

    В пятницу в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 62 беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

    В тот же день над Тульской областью сбили 14 дронов ВСУ.

    В четверг системы противовоздушной обороны сбили большую часть атаковавших Омскую область беспилотников.

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    10 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Однопартиец Шредера отверг критику в его адрес из-за визита в Москву

    Эксперт СДПГ Штегнер отверг критику Шредера из-за встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его поездки в Москву.

    «Герхард Шредер … может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», – заявил Штегнер.

    Он подчеркнул, что Шредер поехал в Москву в качестве частного лица, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

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    10 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Испанию упали до нуля впервые за пять лет

    Испания в сентябре впервые за пять лет не закупила российский СПГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первый месяц осени Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа, заместив его увеличенными поставками топлива из США и Алжира.

    Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в сентябре текущего года сократились до нуля по сравнению с 1 128 ГВт-ч за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

    При этом королевство заметно увеличило закупки СПГ из США – до 13 461 ГВт-ч против 7 448 ГВт-ч в сентябре 2025 года. Другим важным поставщиком газа стал Алжир, экспортировавший 8 172 ГВт-ч. По данным газеты «El Periodico», отсутствие поставок из России зафиксировано впервые за пять лет.

    Всего с января по сентябрь 2026 года Испания приобрела 41 576 ГВт-ч российского СПГ, что составляет 15,2% от общего объема. По итогам девяти месяцев Россия стала третьим ключевым поставщиком этого топлива в европейскую страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов. При этом еще в четверг стоимость топлива на европейских биржах приблизилась к 924 долларам.

    В прошлом месяце цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

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