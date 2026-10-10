Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

«На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.